HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Momento de la detención del presunto secuestrador en Málaga. HOY

La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Investigan el paso de esta víctima francesa y los menores por la capital pacense y entradas por la frontera a Portugal

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:34

Comenta

Badajoz fue una de las localidades en las que estuvo secuestrada una mujer francesa que fue retenida por su expareja junto a sus dos hijos ... pequeños. La víctima fue secuestrada en Francia liberada por la Policía Nacional 13 días después en Málaga. Ahora se investiga el itinerario que siguió incluida su estancia en la capital pacense desde donde hicieron incursiones a Portugal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un local comercial reconvertido en vivienda, la salida de Julia a los precios del alquiler
  2. 2 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  3. 3 Sergio Llorente, electricista, advierte sobre el peligro de cubrir los cuadros eléctricos: «Estás creando una bomba en casa»
  4. 4 Muere un hombre de 63 años en una ruta senderista por Losar de la Vera
  5. 5 Piden penas de entre diez y tres años de cárcel por explotar a extranjeros en labores agrícolas
  6. 6 Propietario de un local convertido en vivienda en Badajoz: «En menos de un mes estará en el mercado»
  7. 7

    El SEPE obliga a desplazarse a otras localidades para tener cita presencial
  8. 8

    Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida
  9. 9

    Cuatro enfermeros fuera de servicio salvan la vida a un hombre en parada cardiaca en un bar de la Madrila
  10. 10

    Hablan los autónomos extremeños: «Como esto siga así, tenemos los días contados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz