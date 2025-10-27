La mujer secuestrada con sus hijos por su expareja pasó varios días en Badajoz

Badajoz fue una de las localidades en las que estuvo secuestrada una mujer francesa que fue retenida por su expareja junto a sus dos hijos ... pequeños. La víctima fue secuestrada en Francia liberada por la Policía Nacional 13 días después en Málaga. Ahora se investiga el itinerario que siguió incluida su estancia en la capital pacense desde donde hicieron incursiones a Portugal.

El calvario de la mujer y sus dos hijos pequeños comenzó el pasado 3 de octubre cuando la víctima llevó a los niños a ver al padre. Este, supuestamente, la obligó a punta de cuchillo a subir al coche con los menores y a conducir. Ha recorrido 2.000 kilómetros entre Francia, España y Portugal en 13 días. En este tiempo el hombre, presuntamente, agredió y violó a la mujer delante de sus hijos.

En este tiempo los secuestrados se han alimentado de latas de atún, galletas y pan que el responsable de su cautiverio compraba en estaciones de servicio. Precisamente las gasolineras de la zona de Badajoz y Portugal son parte del rastro que se sigue en la investigación.

En los días secuestrados, además, no les permitió asearse ni cambiarse de ropa, por lo que fueron localizados en condiciones de insalubridad extremas.

Buscaba ir a Argelia

El objetivo del hombre era huir de la justicia francesa que emitió una orden de detención contra él. Pretendía llegar a Argelia y pudo pasar a Portugal desde Badajoz pensando que en el país luso sería más difícil de localizar. Finalmente, sin embargo, se dirigió a Málaga.

Cuando fue secuestrada, relatan los investigadores, el autor le rompió su móvil, pero tras varios días de cautiverio, en un momento de descuido, pudo coger otro teléfono móvil y enviar un mensaje a una persona de su entorno familiar en el que decía: «Me quiere matar, avisa a la policía que son los únicos que me pueden salvar, y borra todo para que él no lo vea».

Gracias a la cooperación internacional y a la rápida actuación de la Policía Nacional, se consiguió localizar el vehículo en la ciudad de Málaga. El dispositivo, llevado a cabo por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) Central, ha sido «especialmente dificultoso» dado el riesgo que tanto la madre como los menores corrían al encontrarse con el agresor. La prioridad del operativo policial fue, en todo momento, la discreción y la rapidez para proteger la seguridad de las víctimas y evitar cualquier reacción impredecible del sospechoso.

Los agentes trasladaron inmediatamente a la mujer y a sus hijos a un centro médico puesto que presentaban signos de desnutrición y deshidratación. Además, la mujer tenía hematomas y mordeduras, mientras que los niños presentaban picaduras de insectos por todo el cuerpo. Dentro del vehículo hallaron el cuchillo con el que amenazó a la víctima y su teléfono móvil roto.

Por todo lo anterior se detuvo a este varón como presunto autor de un delito de homicidio, agresión sexual agravada y continuada, detención ilegal, reclamación judicial internacional, malos tratos en el ámbito de género y doméstico, delito contra la intimidad y de daños. Una vez pasó a disposición de la autoridad judicial, se decretó su inmediato ingreso en prisión.