Una mujer consigue un piso accesible para su hijo tras años de sufrimiento

Durante los últimos cuatro años, Carmen Miralles ha estado residiendo en una vivienda de promoción pública de la Junta de Extremadura. No sería llamativo ... si no fuera porque esa casa tiene un portal con siete escalones y si con ella no viviera Giovanni, su hijo de 13 años, y uno de los más de 50 niños en el mundo diagnosticados con el síndrome Schaaf-Yang, una enfermedad rara que ralentiza su desarrollo.

Ese portal le impedía hacer una vida normal: cargar con su hijo por aquellas escaleras no solo perturbaba a Giovanni, sino que a Carmen le ha dejado la espalda destrozada. Y eso sin contar con caídas, urgencias, rotura de sillas...

Pero la pesadilla se ha acabado. Tras casi un lustro cargando el peso de Giovanni por esos siete escalones, Miralles ha conseguido por fin otra casa, sin escaleras, adaptada y accesible. Hace un mes, se mudó a otra vivienda oficial: la fortuna se le ha aparecido en la Suerte de Saavedra. No ha sido fácil.

«Tenía muchos problemas para subir y bajar. Se han roto sillas de ruedas y me ha dejado mal la espalda»

Más de 30 operaciones

«El proceso ha sido complicado, teníamos muchos problemas para subir, bajar, se han roto carros y sillas. A nivel físico, me ha dejado fatal la espalda, porque estoy sola para llevar a Giovanni. Me han hecho resonancias y, aunque no es grave del todo, sí muy doloroso, por lo que tendré que operarme», relata Carmen. Ahora no puede ser intervenida, matiza, porque tiene que cuidarlo, pero con los 40 años que tiene le han ido apareciendo problemas de salud que, como subraya, «yo misma me he creado. Sin contar con lo que le molestaba a él cogiéndolo de mala manera por esas escaleras».

La madre de Giovanni insiste mucho en lo que a él le molestaban esas escaleras, más allá del dolor de su espalda. Y es que este chico, en realidad, se puede comunicar. En parte, al menos. Por señas indica qué le gusta, qué no. Con solo un movimiento de su boca, Carmen sabe si tiene hambre o sed. O si ya no tiene ganas de comer. Cada día –asegura– se relaciona mejor con él y nota que se encuentra mejor.

Ampliar Así ha tenido que subir durante años a su hijo. JOSÉ VICENTE ARNELAS

«Quiero ver si en un futuro puedo conseguir el comunicador, un tipo de ordenador que se puede poner en la silla de ruedas o en la cama y que indica lo que él necesita por el movimiento de su vista. Es muy caro, pero habrá que comprarlo. A su manera, él se quiere comunicar», indica.

Otro problema de las escaleras era que Giovanni, al tener la espalda tan torcida –será su siguiente operación, tras más de 30 intervenciones–, sufría con el vaivén de los siete escalones.

Todo sea para aliviar, aunque sea un poco, a un chico que no habla, no anda, tiene las articulaciones mal o a nivel neumológico, aunque mejorando, no está en las mejores condiciones. Entre otras afecciones.

Contenta, pero no del todo

Miralles afirma que en esta zona, con su piso bajo adaptado, está más que contenta. Sus vecinos, explica, son maravillosos porque les ayudan, la casa es accesible para Giovanni y el acceso tiene barreras para la silla de ruedas.

«Después de tantos años pidiendo a la Junta que nos cambiaran la casa, para mí es una suerte. A mi hijo se le nota contento, se ha adaptado bien, se le ve alegre. No echo de menos nada, solo a mi barrio, Las Moreras».

Sin embargo, Carmen ha encontrado varios desperfectos en su nueva casa de Suerte. «Estoy contenta, pero ahora, después de un mes, hemos empezado a notar fallos en las puertas, que tienen que ser corredizas para Giovanni, pero no dan el espacio para que pase. Otros menores, como desperfectos en la pintura, enchufes que se caen, luces que no van... Y el baño adaptado, que sí es importante. Mi padre tuvo que arreglarlo, porque salía un hilillo», cuenta.

Según ella, volverán a repararlo después de las fiestas para dejarlo todo tal y como habían planeado meses antes. Porque, mientras se estaba adaptando la casa, ya se acercó a ver cómo iban las obras. «Me llamaron para que fuese a una reunión con ellos, hablamos con la Junta, la arquitecta, sobre cómo iba a ser reformado y adaptado. Yo me presenté con los albañiles, pero no lo estaban adaptando bien. Así que me reuní de nuevo, lo comenté, y se pusieron puertas más grandes, accesos más grandes, pusieron bañera para Giovanni y rectificaron todo lo que era necesario», señala.

«Que esto no tiene nada que ver que el piso está bonito, con sus cosas, y estamos muy contentos. Pero todo sea para su comodidad. Tengo mucho que agradecer a la gente que nos apoya», reitera.