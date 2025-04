«La mujer apuesta más en sus inversiones por evitar el riesgo y por la sostenibilidad»

¿Estaría dispuesto a invertir en un producto con menos rentabilidad si tuviese la garantía de que su dinero ayudaría a impulsar la energía sostenible, ... la igualdad de género, la salud, el bienestar o el fin de la pobreza? Esa es la pregunta a la que trata de dar respuesta la tesis doctoral que ha defendido Elena Muñoz (Badajoz, 1976), que es profesora en la Facultad de Económicas y Empresariales de la UEx en Badajoz.

Explica esta investigadora que su interés por este tipo de cuestiones no es algo nuevo sino un pensamiento que ya rondaba su cabeza en su etapa universitaria, cuando inició los estudios de Administración y Dirección de Empresa. «Siempre he pensado que la economía no sólo debe buscar el máximo beneficio, sino que además puede ser útil a las personas y a la sociedad».

Justo por eso, el objetivo de su estudio era constatar si existen inversores capaces de renunciar a una parte de la rentabilidad si tienen la garantía de que su dinero va a contribuir al bienestar de la sociedad. «El modelo económico tradicional tienen en el centro la maximización del beneficio, pero en esta tesis se demuestra que los inversores no siempre actúan de ese modo, que en la elección de los productos de inversión influyen también el género y los rasgos de personalidad».

Muñoz explora en su tesis cómo el género y la personalidad afectan en las decisiones. Eso le ha permitido comprobar que las mujeres están dispuestas a renunciar al triple de rentabilidad que el hombre cuando tienen la garantía de que sus inversiones revierten positivamente en la sociedad.

Como ejemplo de inversión sostenible cita los «bonos verdes», un producto de inversión con el que se financian iniciativas que apuestan por las energías renovables, la agricultura sostenible o la mejora de la eficiencia en los edificios.

Aversión al riesgo

Cuando Elena Muñoz inició su investigación, ya había varios estudios que sostenían que a la hora de invertir «el comportamiento de las mujeres es más conservador y menos arriesgado que el de los hombres».

Sin embargo, ella quiso realizar una nueva aportación con su tesis, para lo cual confeccionó un formulario con el que cuantificó las preferencias de casi 1.500 personas residentes en todo el territorio nacional. A todas ellas les preguntó si estarían dispuestas a renunciar a una parte de la rentabilidad que le iba a aportar su inversión si la entidad emisora les garantizase que ese dinero sería destinado a iniciativas respetuosas con los Objetivos de Desarrollo sostenible (ODS).

De ese modo pudo confirmar que «así como el género femenino tiende a evitar el riesgo y apuesta por la sostenibilidad, el masculino se enfoca principalmente en la rentabilidad, considerando la sostenibilidad como un factor menos relevante».

Ese estudio mostró también que en las preferencias de inversión no sólo influye el género sino que también resultan decisivos los rasgos de la personalidad. Comprobó de esta forma que los inversores en los que predominan los rasgos de «responsabilidad» y «neuroticismo o inestabilidad emocional» prefieren la rentabilidad y evitan riesgos altos, dejando la sostenibilidad en un tercer plano. Por el contrario, las personas con rasgos de «amabilidad», «extraversión» y «apertura a la experiencia» mostraron una mayor inclinación hacia las inversiones sostenibles.

La tesis, que ha sido dirigida por los profesores Carlos Díaz Caro, Ángel Sabino Mirón Sanguino y Eva Crespo Cebada, también hizo la pregunta inversa: ¿Estaría dispuesto a invertir en un producto que no es sostenible si le diese una mayor rentabilidad? En ese caso la diferencia también fue abrumadora y la proporción de hombres que aceptaron esta propuesta fue mucho mayor que la de mujeres.

Decisiones inconscientes

«Me ha sorprendido comprobar que nuestras decisiones no sólo dependen de nuestra voluntad sino que también dependen de nuestros rasgos de personalidad. Hay una parte importante que es inconsciente, eso es lo que estudian las finanzas conductuales», asegura Elena Muñoz.

En su opinión, la defensa de los ODS cada vez tiene una mayor influencia en la sociedad y eso también se refleja en los productos de inversión. «A veces me preguntan si tengo la sensación de que estoy predicando en el desierto, pero yo no creo que sea así, hay mucha gente que está trabajando en esto. Todo el mundo quiere rentabilidad, pero debe buscarse un equilibrio perfecto en el que esa rentabilidad no vaya en perjuicio del mundo en el que vivimos».

«Yo pienso que esta manera de pensar también puede beneficiar a las entidades financieras, sobre todo ahora que los bancos buscan mejorar su imagen. Si el cliente sabe que los productos de inversión contribuyen al desarrollo sostenible, es seguro que eso fidelizará a los clientes».