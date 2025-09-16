HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Sucesos de Extremadura

Una mujer de 66 años resulta herida tras un atropello en Badajoz

Sufre un traumatismo en el brazo y ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Badajoz

R. H.

Martes, 16 de septiembre 2025, 19:26

Una mujer de 66 años ha resultado herida tras sufrir un atropello en Badajoz.

En concreto, el accidente ha tenido lugar en la calle Pedro Balas López de la capital pacense, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 13.22 horas de este martes.

La mujer sufre un traumatismo en el brazo y ha sido trasladada en estado 'menos grave' al Hospital Universitario de Badajoz.

Hasta el lugar se han desplazado una unidad medicalizada del Servicio Extremeño de Salud, una de Soporte Vital y una patrulla de la Policía Local.

