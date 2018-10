El 35% de los muertos este año en carreteras pacenses no usaba cinturón de seguridad Diego Yebra anima a usar el cinturón de seguridad «porque salva vidas». ::J.V. ARNELAS El fiscal de Tráfico considera necesario potenciar los controles en las poblaciones para reducir el número de fallecidos en accidente EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Martes, 30 octubre 2018, 07:48

El fiscal delegado de Tráfico, Diego Yebra, ha dado la voz de alarma después de comprobar que cinco de los 14 fallecidos en accidente de tráfico ocurridos en las carreteras de la provincia este año hasta el pasado día 15 no hacían uso del cinturón de seguridad cuando se produjeron los siniestros, una cifra que supone el 35% de las víctimas. La preocupación de Yebra aumentó después de que los días 26 y 30 de septiembre se produjeran sendos accidentes de tráfico por salidas de vía en los que perdieron la vida dos personas que no utilizaban este elemento de protección. «Uno sucedió en Guareña y el otro el Corte de Peleas a la salida de la población, es algo que debe hacernos reflexionar».

El fiscal valora positivamente el trabajo que están realizando los agentes de la Guardia Civil para concienciar a los conductores sobre la necesidad de que se utilice el cinturón de seguridad. También el esfuerzo de los policías locales que combaten esta infracción. «Pero si analizamos con detalle nos daremos cuenta de que muchos de esos accidentes se producen en poblaciones pequeñas donde no se controla el uso del cinturón de seguridad».

Los datos que maneja Yebra le permiten concluir que en las poblaciones de menor tamaño raramente se denuncia a los conductores que circulan sin hacer uso del cinturón, por lo que resulta habitual que cuando los vecinos de esas localidades salen a la carretera para realizar trayectos cortos tampoco utilicen de este elemento de protección.

Los accidentes que han llamado la atención de la Fiscalía de Tráfico han ocurrido durante los primeros diez meses de 2018. El primero tuvo lugar el pasado 11 de marzo a sólo seis kilómetros de Villafranca de los Barros. El segundo ocurrió en Zalamea de la Serena el pasado 2 de abril, a un kilómetro de esa localidad. Otro accidente en el que perdió la vida una persona que no utilizaba el cinturón de seguridad se produjo en el camino vecinal a La Coronada, a un kilómetro del pueblo. Finalmente, se han producido siniestros en similares características a 800 metros de Corte de Peleas y a un kilómetro de Guareña. «Hay muchísimas poblaciones en las que no existe la voluntad política de denunciar a los vecinos por no usar el cinturón de seguridad. Es algo que me trasladan los jefes de las policías locales y eso está provocando accidentes en los que se podrían evitar víctimas mortales», reflexiona Yebra, que llama la atención también sobre el siniestro ocurrido en la avenida Reina Sofía de Mérida el pasado 1 de marzo, donde murió otra persona que no hacía uso del cinturón tras salirse de la calzada.

Aumentar el control

La Jefatura Provincial de Tráfico ha confirmado que durante el año 2017 el número de sanciones impuestas en las carreteras de la provincia contra conductores no empleaban los sistemas de retención obligatorios (cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil) ascendió a 2.613 mientras que este año se han impuesto ya 1.877 denuncias, cifra que seguirá incrementándose en los dos últimos meses del año. «Se observa un empeño por abordar este problema, eso indica que la Guardia Civil está tratando de cambiar una conducta que cuesta vidas en las vías interurbanas».

Destaca el fiscal que la Agrupación de Tráfico de Badajoz está haciendo un esfuerzo especial para controlar el uso del cinturón de seguridad tanto en los vehículos particulares como en los de reparto. «El problema fundamental está en las localidades pequeñas donde las policías locales no se suman a las campañas impulsadas por Tráfico. Por eso es importante aumentar la concienciación y trabajar para reducir estas cifras».

El Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), encargado de gestionar las denuncias de tráfico impuestas por las policías locales de la provincia gestionó el pasado año 475 denuncias por no utilizar el cinturón de seguridad, una cifra que la Fiscalía considera escasa si se compara con las 60.000 denuncias de tráfico que pasaron por sus oficinas. «El número es muy pequeño si sumamos todas las localidades de la provincia, eso nos debe hacer reaccionar».

«Hay localidades en las que no existe la voluntad política de denunciar», alerta Diego Yebra

Badajoz (con 96 denuncias), Villanueva de la Serena (76), Almendralejo (61) y Fuente del Maestre (41) son las poblaciones en las que más se controla esta infracción. Por el contrario, en localidades en las que se han producido esas muertes apenas hay denuncias, como sucede en Mérida (8), Zafra (4), Villafranca de los Barros (1), Guareña (1) y Don Benito (7).

Yebra no oculta su preocupación y suma a las cinco víctimas mortales que no hacían uso del cinturón de seguridad los fallecimientos de dos ciclistas que también perdieron la vida en accidente cuando circulaban sin hacer uso del casco.

Actualmente, la denuncia por esta infracción se castiga con 200 euros y la detracción de 3tres puntos del carné.