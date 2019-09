Mueren envenenados seis animales en Cerro de Reyes en menos de una semana La caniche de Yolanda Moirón, y la rotonda de las Grullas del Cerro de Reyes. :: hoy Cuatro perros y dos gatos cayeron fulminados tras la ingesta de comida contaminada en dos zonas distintas del barrio MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Martes, 3 septiembre 2019, 08:12

El pasado viernes la perra de Yolanda Moirón, una caniche de 11 años, murió. La sacó esa tarde como siempre a la plazoleta que está junto a su casa en el Cerro de Reyes. A la vuelta la notó triste pero lo achacó a que ella había estado toda la mañana fuera de casa. Por la noche empezó a convulsionar y vomitó. La llevó corriendo al veterinario. «Fue fulminante. La habían envenenado y se asfixió», cuenta su dueña.

Este es uno de los seis casos de animales muertos por envenenamiento que se han producido en el barrio del Cerro de Reyes en menos de una semana. Además de la perra de Moirón, han muerto otros tres canes: un yorkshire y dos chihuahuas y dos gatos callejeros.

Los vecinos están alertados porque además, el veneno no estaba en una misma zona. Hay tres casos que se concentran en la llamada plazoleta de las casas verdes, entre las calles Marqués de Santillana y Arcipreste de Hita. Aquí es donde ha muerto la perra de Moirón y los dos gatos. El resto de casos se concentran en la llamada parte nueva de la barriada, la zona construida para el realojo después de la riada en torno a las calles Grecia y Alemania.

«No sé que comió, supongo que algún tipo de carne porque en la placa que le hicieron del estómago en el veterinario se veía algo contundente. El veneno que le habían echado le llegó al intestino y fue fulminante. Era un pestizida contra las plagas del ganado que es mortal para los perros», relata Morión.

En este caso, los vecinos sospechan que el veneno iba dirigido a los gatos. En la plazoleta hay una colonia de felinos callejeros, que supera la treintena, y no es la primera vez que atentan contra ellos. «En mi caso, no creo que fueran contra mi perra. Seguramente querían acabar con los gatos, pero es igual de dañino. ¿Y si se muere un niño? Al fin y al cabo un trozo de salchicha también les puede llamar la atención a los niños no solo a los animales. Nos sentimos indefensos», confiesa Yolanda.

Águeda Muñoz también vive en el Cerro de Reyes y ayer por la tarde se quedó sin dos de sus tres perros. También fueron envenenados. No sabe si ingirieron algo, pero tiene claro que el veneno estaba en la calle porque su casa es cerrada y descarta que pudieran arrojar algo dentro de ella. Esta vecina vive en la llamada zona nueva y no se explica qué ha podido pasar. «Mis perros tenían una rutina de salir con un camino marcado. Es verdad que son raferos, pero no sé si han comido algo. El caso es que el macho murió a las dos horas y la hembra ha durado un poquito más porque era más grande».

Los vecinos piden vigilancia para evitar que se produzcan nuevos casos y recomiendan a los que tienen niños pequeños y mascotas extremar la precauciones en la calle, por si hay más trampas.