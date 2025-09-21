Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones Era natural de Badajoz, estudió en el Seminario y luego impartió clases de religión en la Academia Central Politécnica y en el Instituto Zurbarán

El sacerdote diocesano Pedro Losada Domínguez ha fallecido este domingo en Badajoz a los 89 años de edad. Losada desempeñó una importante labor en su trayectoria pastoral. Fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones durante dos décadas.

Era natural de Badajoz donde cursó sus estudios en el Seminario Diocesano, que amplió posteriormente en la Universidad Pontificia de Santo Tomás, en Roma. Allí se licenció en Filosofía Pura, y en la Universidad Complutense de Madrid convalidó y terminó Filosofía y Letras.

Fue ordenado sacerdote en 1963 y su labor pastoral ha estado muy vinculada a la Catedral de Badajoz, donde fue nombrado sacristán mayor ese mismo año. En 1967 fue elegido beneficiado maestro de ceremonias y, 20 años más tarde, nombrado canónigo.

Además Pedro Losada fue designado consiliario diocesano de la JIC (Juventud Independiente Cristiana) de la Acción Católica en 1967 y fue capellán de las hermanas Clarisas Descalzas de Badajoz.

En el ámbito de la docencia, impartió clases de religión en la Academia Central Politécnica y en el Instituto Zurbarán.

Dentro de la Curia Diocesana, fue, en un primer momento, delegado de Migraciones, y después, en 1984, fue nombrado director diocesano de las Obras Misionales Pontificias y delegado de Misiones, cargo que desempeñó durante casi 20 años.

El funeral se celebrará este lunes, 22 de septiembre, a las 16.00 horas, en la catedral de Badajoz. La capilla ardiente se encuentra en el Tanatorio Puente Real de la capital pacense.

