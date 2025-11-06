HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Coche de la Policía Nacional en el hotel Zurbarán. Ángel Márquez

Muere al precipitarse desde el hotel Zurbarán

Al lugar de los hechos han acudido la policía y una ambulancia del SES; se descarta por el momento la intervención de terceras personas

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Jueves, 6 de noviembre 2025, 09:45

Una persona ha fallecido este jueves al precipitarse desde una ventana del hotel Zurbarán. Los hechos han tenido lugar a las 8.30 de la mañana. Una vez avisados, al lugar de los hechos han acudido varias dotaciones policiales, además de una ambulancia del SES, que sin embargo solo ha podido certificar el fallecimiento de esta persona.

Según ha podido saber HOY los primeros datos señalan que no han intervenido terceras personas en el suceso. Sin embargo, la investigación continúa para determinar las causas de la caída.

El cuerpo ha sido levantado por los servicios forenses poco antes de las diez de la mañana y ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal para someterse a la autopsia.

El suceso ha causado gran impacto al tratarse de una zona céntrica y hora punta. Muchos vehículos pasaban por la zona de Castelar y también estudiantes llegando al instituto de la zona. La policía ha tenido que cortar la calle más cercana al hotel hasta que ha sido levantado el cadáver.

En actualización

Los periodistas de HOY trabajan para ampliar y completar esta información. Sigue la última hora a través de nuestra portada o activa las notificaciones para tu móvil o app.

