Muere Paqui Yáñez, presidenta de la asociación de vecinos de las 800 de Badajoz

Paqui Yáñez ha fallecido este domingo en Badajoz. Así lo ha lamentado en redes sociales el PSOE, partido en el que militaba. Yáñez era conocida sobre todo por ser durante mucho tiempo presidenta de la Asociación de vecinos de Santa Engracia, barriada más conocida como las 800.

Según contó ella misma a HOY, siendo niña enfermó su madre y tuvo que ingresar en los hogares, donde estudió todo lo que sabía. Con 16 años comenzó a trabajar y con 27 dejó un puesto de administrativa para cuidar de sus hijos, una tarea que no le impidió convertirse en una de las líderes vecinales de la margen derecha del Guadiana. Esa lucha por los demás fue reconocida en 2014 por el PSOE local, que le ofreció un homenaje coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer de ese año.

Durante los últimos tiempos Yáñez participaba en una recogida de firmas para exigir a las administraciones el arreglo del barrio, especialmente de las calles. Existe un contencioso sobre la titularidad de las mismas que está retrasando cualquier mejora. El pasado mes de junio, Yáñez aseguraba a HOY que les tenían «abandonados». Los residentes se han concentrado varias veces y habían recogido más de 500 firmas para llevarlas al Ministerio de Sanidad y al Defensor del Pueblo, donde presentaron un informe que elaboró el servicio de inspección sanitaria del centro de salud.

En 2014, recordaba a este diario que ella vivía en Santa Engracia «desde que se creó hace 50 años». «Vinieron maestros, guardias civiles, curas, familias de las Moreras que se quedaron sin casa por las inundaciones y personas que necesitaban una vivienda. Estaba muy bien y dijeron que sería algo provisional, que en diez años las 800 familias tendríamos casa en otra zona de la ciudad. Con los años nos ofrecieron quedarnos con las viviendas. Más de 600 familias las compraron, pero el abandono ha ido en aumento. Al principio el Ayuntamiento daba 160.000 pesetas a un administrador que contrataba al jardinero, a los limpiadores, incluso al guardia. Pero eso desapareció».

El secretario general del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, aseguró en su redes sociales que Yáñez era «una mujer extraordinaria y gran socialista de Badajoz. Pasó su vida peleando por los derechos de los vecinos y vecinas de las 800. Por ayudar a los demás. Que la tierra te sea leve, compañera».

Igualmente, el exsecretario local del partido, Ricardo Cabezas, la definió como «vecina, amiga y compañera de partido». «Su querido barrio y sus vecinos han sido siempre su prioridad. Nunca quiso nada para ella. Altruista, generosa, solidaria y luchadora hasta el último día. Te echaremos mucho de menos querida Paqui. Abrazo grande para toda la familia», añadió.

Finalmente, el PSOE pacense destacó que «Paqui Yáñez fue compromiso, socialismo y ejemplo vecinal. Desde el PSOE de Badajoz la despedimos con respeto y gratitud. Su vida de entrega seguirá siendo un referente a seguir«.

