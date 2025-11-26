Muere José Pérez de la Peña, el hermano marista con calle propia en Badajoz El docente y fundador del grupo Mosebey ha fallecido a los 98 años de edad en Benalmádena

Ha fallecido José Pérez de la Peña, más conocido en Badajoz como el Hermano Pepe o Pepe el Marista. Una figura muy apreciada en la capital pacense y con nombre propio en el callejero de la ciudad. En 2004, el gobierno de Miguel Celdrán le dedicó una vía en el Cerro del Viento.

Pérez de la Peña nació en Burgos y ha fallecido a los 98 años de edad en Benalmádena, donde residía en una residencia.

Trabajó durante 33 años como maestro del colegio concertado de los hermanos Maristas en Badajoz, del que también fue administrador durante una época. Pepe el Marista compaginó la docencia de diversas materias (Ciencias Naturales, Música y Religión) con algunos grupos musicales surgidos en la ciudad, donde era frecuente verle acompañado de la melodía de su acordeón.

Este amor por la música y su implicación con la ciudad lo llevó a fundar el grupo Mosebey, donde pudo fomentar los valores cristianos y la amistad con más de un millar de jóvenes de la capital pacense. En esta formación crecieron artistas que después triunfaron en el mundo de la música, entre ellos los componentes del grupo Tam Tam Go!

El legado de Pérez de la Peña en la ciudad también abarca el trabajo que realizó en la parroquia de San Fernando y Santa Isabel, donde demostró una gran implicación con la margen derecha.

