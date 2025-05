«Muere más gente por suicidio que en accidente de coche, pero no tenemos tantos medios»

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 9 de septiembre 2022, 07:42 | Actualizado 19:50h. Comenta Compartir

Laura Carrillo Fragoso tiene 35 años, es psicóloga y entró en el Teléfono de la Esperanza como voluntaria, ahora es empleada en este servicio. «Terminé la carrera y quería acercarme a asociaciones de personas que necesitasen ayuda». En sus nueve años en esta entidad ha sido testigo del aumento de las peticiones de ayuda porque una persona, al otro lado del teléfono, quería quitarse la vida y también ha vivido las consecuencias de la pandemia.

–En 2020 (último dato disponible) hubo 92 suicidios en Extremadura, un 14% más que el año anterior. ¿Notan en el Teléfono de la Esperanza la tendencia al alza?

–Sí, y va a seguir subiendo. No hay un tratamiento ni unos servicios destinados al suicidio, así que seguirá hasta que no se haga algo. Lo que se pide en el Día Mundial de la Prevención del Suicidio es un plan nacional para atajarlo. Hace falta atenderlo de forma conjunta y a todos por igual. Hasta entonces seguirá aumentando.

–El suicidio ha sido y es un tema tabú. ¿Eso es malo?

–Sí. Ha sido malo porque hay que hablar de ello. Hablar de ello hace que sea una realidad, que es lo que es, que se pueda trabajar sobre ellos, que se pueda sensibilizar, concienciar y que se pueda prevenir, que se puede prevenir en la mayor parte de los casos.

«Hay que hablar de suicidio porque solo así se puede prevenir. En la mayoría de los casos»

–Hay que hablar de suicidio

–La gente tiene que saber que hay recursos a los que se puede acudir, igual que en cualquier problema que te pueda ocurrir. Debe saber que puede hablar ya sea cuando alguien empieza a tener una depresión, ha sufrido una separación y se encuentra muy mal. Siempre se puede tratarlo como algo normal. Hablar siempre es algo que va a ayudar a la persona, asistirle para que encuentre profesionales que le ayuden.

–Deben acudir a profesionales

–Eso también hay que tenerlo claro. Como familiar o amigo no le vamos a salvar la vida. Le podemos ayudar, pero hay que llevarle a sitios donde le vayan a ayudar profesionalmente. Tampoco hay que entenderlo como que tiene que estar vigilado todo el tiempo. Debe sentirse libre, pero tenemos que estar ahí. Si algún día nos manifiestan que no tienen ganas de vivir, no decir: «Anda, eso se te pasará». Hay que contestar: «Cuéntame, qué te ocurre. Vamos a buscar alternativas, vamos a ver qué situación puede haber». Ese sentimiento puede ser temporal, no tiene que ser para siempre.

–En general, además del suicidio, ¿han notado un aumento de problemas emocionales en el Teléfono de la Esperanza?

–Hay un aumento. Cada vez la gente pide un poquito más de ayuda. Hemos notado un incremento de las llamadas con ideas suicidas, pero se ve que necesitan ayuda. Eso es importante porque no solo aumenta la cifra de fallecidos, también los que hablan de ello y piden que les ayuden.

–¿La pandemia ha tenido secuelas?

–En salud mental ha tenido un gran impacto a nivel mundial y especialmente en la población joven. No significa que la pandemia sea el motivo por el que la gente se suicida más, pero ha repercutido en la salud emocional de la gente.

«Si alguien dice que no tiene ganas de vivir no hay que decir 'se te pasará', hay que preguntar»

–La mayor parte de las personas que se suicidan son hombres (el 86%).

–Sí. Las mujeres tienen más tentativas, más ideación, pero el suicidio consumado es mayor en los hombres. Sobre el perfil también alarma y es importante que ha aumentado en la población joven, de 15 a 29 años, y es la primera causa de muerte no natural en España en esa franja de edad.

–¿Tendría que hablarse de suicidio con los jóvenes?

–Desde luego. Igual que se habla en los centros educativos de seguridad vial, por el riesgo que hay, lo mismo con el suicidio. Las muertes por suicidio están muy por encima de las de accidentes de tráfico y no se invierten tantos medios. Sería muy importante hablar de salud emocional en los colegios e institutos.

Una marcha naranja por Badajoz para concienciar Este fin de semana habrá edificio iluminados de naranja y el sábado una comitiva de personas cruzará el centro con este mismo color como bandera. Son familiares y voluntarios que quieren que se hable de suicidio y que se aumenten los recursos para salvar vidas. La iniciativa ha sido promovida por el Teléfono de la Esperanza. Este sábado se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio con una serie de actividades en Badajoz. El lema principal es 'Hagamos un plan' porque piden un plan nacional que coordine y aumente los recursos para prevenir esta lacra que está aumentando alarmantemente. Actualmente ya hay un teléfono nacional de atención al suicidio, el 024 , un primer paso del Gobierno que valoran los colectivos preocupados por este tema, pero aseguran que los profesionales que atienden esta línea están desbordados por la cantidad de llamadas. «Y no tienen capacidad de derivación después», se lamenta Laura Carrillo, psicóloga del Teléfono de la Esperanza en Badajoz. «Puedes acudir a Atención Primera, pero luego te derivan al psicólogo y puede tardar de dos semanas a tres meses. En un caso urgente, es un problema». «Hay que unificar a todos los agentes que puedan prevenir: emergencias, profesionales de la salud, formación, etc. y dotar de medios y formación al sistema», explica Carrillo que asegura que, hasta que no se pongan los medios adecuados, las muertes por suicidio seguirán creciendo. Este sábado habrá una mesa informativa durante todo el día en la plaza Minayo. Además, a las 17.30 horas saldrá una comitiva desde la rotonda de los Poetas (los cabezones) hacía en centro de la ciudad. Los participantes irán realizando dinámicas para hablar de los mitos y las realizadas del suicidio. El objetivo es dar visibilidad a este problema. Cuando la ruta finalice, se leerá en la plaza Minayo el manifiesto nacional por el Día de la Prevención del Suicidio y finalmente se encenderán velas para recordar a las personas que se han quitado la vida.