Muere Casimiro Cordero, concejal de Badajoz con Manuel Rojas y Gabriel Montesinos

Casimiro Cordero Paz ha fallecido este sábado, 26 de octubre, a los 77 años de edad, tras una vida marcada por su compromiso con la lucha obrera. Muy conocido en Badajoz, fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento y sindicalista de UGT, muy implicado en la Federación de la Construcción representando a la provincia de Badajoz en Congresos Federales .

Su andadura en la política arrancó en las elecciones de 1979 donde participó en el Comité Electoral del PSOE como responsable de «propaganda», detalla el PSOE de Badajoz.

Cordero fue concejal del Ayuntamiento de Badajoz con Manuel Rojas y Gabriel Montesinos. «Fue un edil trabajador, solvente y cumplidor en las delegaciones que le encomendaron y un ejemplo de diálogo social y búsqueda de consenso», recuerdan los socialistas.

El exalcalde Gabriel Montesinos le definió como «un compañero, un amigo, albañil y pensador, albañil el que construye, el que crea, el que hace habitables las estancias. Pensador, filósofo, que se preocupa por la esencia de las cosas naturales. Por tantos años de esfuerzo y lealtad, por saber ser y estar, merece este reconocimiento», enfatizó en la entrega del premio Paco Miranda que reconoce la valiosa labor de la militancia en el Partido Socialista.

«Casimiro Cordero Paz no era amante de los elogios ni de los premios, ha sido un militante leal, de ética incuestionable, que le permitía hablar claro y de manera contundente», continúa la nota emitida por los socialistas pacenses.

Su hija Catalina Cordero Costa escribió este sábado que «vivió como quiso. Y ante el fatal destino que le tocó en suerte, decidió morir y pasar sus últimos días a su manera. Fue (de pensamiento, palabra y obra) salvajemente libre, cristalino y coherente. Me enseño que ser buena persona es un acto de rebeldía contra el sistema y que, en esta vida, si no se tiene palabra, no se tiene nada».

El sepelio será este domingo en el Tanatorio Puente Real, a las 12.