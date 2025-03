Las obras de arte mutan en robots

Natalia Reigadas Badajoz Martes, 18 de enero 2022, 12:50 | Actualizado 19:51h. Comenta Compartir

A principios del siglo XX Adelardo Covarsí pintó ‘Portugueses en Badajoz’, un óleo sobre lienzo que recrea una escena en una taberna pacense. El posadero sirve vino, hay un visitante con un sombrero rojo y otro toca el acordeón. Un siglo después ese cuadro ha cobrado vida porque el acordeón suena, la jarra de vino se mueve y el sombrero cambia de color. Se debe a que la nueva obra, que se expone junto al original en el MUBA, no está pintada a óleo sino formada por robots.

El Museo de Bellas Artes de Badajoz expondrá hasta este viernes 21 de enero los ‘Portugueses en Badajoz’ robotizados, y también la escultura ‘San Vicente de Paúl’, de Gamero Gil, también con movimiento. El proyecto se llama ‘Robotizarte Intergeneracional’ y ha sido llevado a cabo por los alumnos de robótica del colegio Lope de Vega con el patrocinio de la Diputación de Badajoz.

El objetivo del proyecto, según destacó este martes el diputado de Cultura, Francisco Martos, ha sido unir la enseñanza, en este caso la robótica, con el arte. Hizo esta valoración en la apertura de la exposición que ocupa tres salas del museo. La iniciativa, además, no solo ha contado con escolares, sino también con personas mayores, de ahí el apelativo intergeneracional. Los alumnos del Lope de Vega han trabajado con sus propios abuelos y también con miembros de la Universidad de Mayores y los centros de mayores de Campomayor y San Andrés, en Badajoz.

«Se trata de integrar la escuela, la familia, la robótica, el arte y la cultura», destacó Daniel Pérez Leitón, el profesor responsable del proyecto, que agradeció al MUBA poder exponer el trabajo de los estudiantes en el museo. «Es una experiencia inolvidable».

Los propios escolares explicaron a los asistentes a la inauguración cómo han robotizado las obras de arte. Irene Cuéllar, estudiante de sexto curso, detalló que primero dibujaron el cuadro y luego fueron añadiendo elementos que se pudiesen mover. Posteriormente incorporaron sensores que permiten incluir movimiento, luces y sonido. «Cuando los visitantes se acercan al cuadro, les detecta y se mueve la jarra o cambiar de color el gorro», destacó esta alumna.

Cuando los visitantes se acertan a las obras de arte robotizadas, estas se mueven, suena música o cambian de iluminación

Por su parte, a Claudia Machío le tocó explicar a los asistentes cómo han dado movimiento a la escultura de San Vicente de Paúl. A diferencia de la original de Gamero Gil, en la de este proyecto el religioso mueve el brazo y acaricia la cabeza del niño que le acompaña. Claudia detalló cómo lograron este efecto a su abuelo Manuel, que acudió a la muestra y no podía estar más orgulloso. «Se me cae la baba, pero no se ve por la mascarilla», bromeó, y añadió que está impresionado con lo que hace la clase de su nieta.

Klaus Heras, otro de los alumnos de robótica, aseguró que esta iniciativa no solo les ha enseñado a montar robots. «Aprendes matemáticas para programar, y en este caso también arte».

Talleres de robótica

Además de enseñar a los miembros de la Universidad de Mayores, los promotores del proyecto también ofrecen talleres durante esta semana para que, los que lo deseen, se acerquen al MUBA y aprendan robótica. Hasta el viernes de 5 a 7 de la tarde pueden aprender cómo montar un robot, programar un sensor y lograr que se mueva.

Dos de los escolares encargados de enseñar a los mayores robótica son Iker Marín y Daniel Carapeto. Ayer, con ilusión, iban pidiendo a los asistentes que se sentasen en su mesa para enseñarles, paso a paso, como se puede programar un brazo robótico. «Es muy sencillo, cualquiera puede hacerlo», aseguraba Iker animando a todos los mayores a fabricar sus propios robots.