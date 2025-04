Las motos se adueñan de los soportales de la avenida de Juan Carlos I de Badajoz

Circular por la avenida Juan Carlos I no solamente es complicado para los vehículos, pues sus anchos acerados convertidos en plataforma única tras la obra ... de los últimos meses complican cada vez más la circulación de los viandantes.

«Es complicado a veces caminar por la acera porque suele haber bastantes motos estacionadas en los soportales», comenta Mari Carmen Alcántara, que frecuenta la avenida habitualmente para ir de su casa a hacer la compra.

La amplitud con la que cuenta el acerado de toda la avenida, que supera los dos metros, es la excusa perfecta para que los conductores de motocicletas estacionen sus vehículos justo entre las columnas que sostienen los soportales.

Vicente Roquero pide que despejen la acera para poder pasar con su silla. PAKOPÍ

Este espacio sirve como estacionamiento ante la falta de lugares habilitados para dejar las motos. Tan solo hay algunos aparcamientos destinados para motocicletas en la avenida pero según los usuarios no son suficientes. «Es una odisea intentar aparcar en la avenida, yo vengo a diario porque trabajo cerca y es realmente complicado encontrar un hueco libre por eso a veces se dejan en los soportales. El espacio es grande y se colocan de forma que molesten lo menos posible», destaca Abdon Ponce, que hoy ha tenido suerte y ha podido aparcar su moto en uno de las áreas habilitadas para ello.

«Hoy porque hay menos afluencia de gente, pero sino es imposible. Hay muchas motos y la ciudad no está preparada para ello. Además con la obra hay aparcamientos de motos que están ocupados por contenedores», subraya.

Problemas para moverse en silla

Los viandantes con movilidad reducida son los más afectados por esta circunstancia, como le ocurre a Vicente Roquero. Este vecino de San Roque acude a menudo a Juan Carlos I para realizar compras o realizar gestiones, desde hace dos años lo hace en silla de ruedas y las motos que se encuentran allí estacionadas le impiden el paso en muchas ocasiones. «Tengo que hacer zig zag muchas veces para pasar porque las colocan atravesadas, otros días están estacionadas junto a los pasos de peatones y me impiden cruzar la calle», afirma Roquero.

La transformación de la calle Real ha convertido esta arteria de la ciudad en un punto complicado para los viandantes que piden que sancionen a los vehículos que se encuentren mal estacionados. «Lo más fuerte es que aquí no hay una ley que regule todo esto. No deben estar aquí aparcadas pero lo están y no se multa ni se sanciona y bastantes barreras arquitectónicas tienen las personas en silla como para añadir una más», comenta Ana Martínez.

Para los negocios de la zona esto también es un problema. «Deberían estar fuera de los soportales pero entiendo que los coches les quitan los aparcamientos y el que viene a trabajar en algún sitio la tendrá que dejar», explica Julián González.

Un problema que el Ayuntamiento tiene previsto solventar en los próximos meses con la creación de más aparcamientos para motocicletas, aunque por el momento se desconoce cuántos serán y donde estarán ubicados.