Momentos posteriores al accidente ocurrido este miércoles en la avenida Adolfo Díaz-Ambrona. Ángel Márquez

Un motorista resulta herido en la colisión con un turismo en Badajoz

El hombre ha sido trasladado al hospital Universitario de Badajoz tras el accidente registrado por la tarde en la avenida Adolfo Díaz-Ambrona

A. Murillo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:43

Comenta

Un motorista ha resultado herido este miércoles por la tarde en la colisión con un vehículo en Badajoz. El accidente se ha registrado en un cruce de la avenida Adolfo Díaz-Ambrona, a la altura del pabellón Juancho Pérez y la residencia Puente Real Palacio del Guadiana. El siniestro se ha producido sobre las 18.30 horas cuando uno de los dos vehículos intentaba incorporarse a los otros carriles de la avenida. La intervención de los servicios de emergencia ha obligado a cortar la vía y se han producido retenciones en el tráfico.

Bomberos acondicionan la vía tras el choque. Ángel Márquez

Al lugar han acudido una ambulancia del Servicio Extremeño de Salud, agentes de la Policía Local y una dotación con efectivos de bomberos del Ayuntamiento, que se han encargado de despejar los restos del impacto. El hombre herido ha sido atendido por los servicios médicos en el lugar y trasladado al hospital Universitario de Badajoz.

MÁS INFORMACIÓN

El turismo presentaba daños en el frontal y el ruido de sirenas alertó a los vecinos de esta transitada zona de Entrepuentes.

Otro accidente en la glorieta

Cuarenta y cinco minutos antes, otro turismo chocaba con un ciclista que estaba circulando por una glorieta próxima a ese mismo punto, en concreto, en la rotonda que conecta Díaz-Ambrona con Carolina Coronado. Tras la llamada de aviso, se personaron en la zona efectivos de la Policía Local y dos ambulancias, una de ellas de Cruz Roja. El herido fue derivado en estado leve al centro hospitalario.

