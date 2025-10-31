HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Sucesos

Un motorista de 68 años sufre una fractura en el brazo en un accidente en Badajoz

El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz

R. H:

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:01

Comenta

Un hombre de 68 años ha sufrido una fractura en el brazo en un accidente de moto registrado este viernes en la carretera N-523, en Badajoz.

Hasta el lugar se ha desplazado una unidad medicalizada y una patrulla de la Guardia Civil, según los datos aportados por el 112 de Extremadura.

El varón ha sido trasladado al Hospital Universitario de Badajoz, donde ha ingresado en estado menos grave.

