La barriada pacense de Las Moreras pide más limpieza y vigilancia policial La plaza de Nuestra Señora del Carmen está abandonada. :: J. V. Arnelas Los vecinos se quejan de que no reponen las señales de tráfico que arrancan y que muchas alcantarillas desprenden malos olores ALBERTO ARANDA BADAJOZ. Jueves, 25 julio 2019, 08:15

Iván pide más vigilancia policial. Concepción, más atención por parte del Ayuntamiento. Y José Luis, que se luche contra las plagas y los malos olores.

Lo tres son vecinos de Las Moreras, una barriada que aseguran es invisible a los ojos del Ayuntamiento. Situada en la margen derecha del río, entre San Fernando y los Jardines del Guadiana, sus residentes confiesan que están hartos de ser ninguneados en sus peticiones para mejorar las condiciones de unas calles completamente abandonadas a su suerte.

Iván Luengo tiene 23 años y estudia Fisioterapia en la Universidad de Extremadura. Lleva viviendo toda la vida en Las Moreras. «Más frecuencia en la vigilancia policial no vendría nada mal. Ya ha pasado en un par de ocasiones que se arrancan las señales de tráfico y no se sabe si hay un stop o es dirección prohibida. Es como una ciudad sin ley».

«No tenemos nada que ofrecer a la juventud», se queja el presidente de la asociación de vecinos

También comenta la falta de inversión de particulares. «No hay un solo bar, entendible por otra parte. Entras en el barrio, ves cómo está y lo último en lo que piensas es en montar algo aquí».

La inauguración del parque del Guadiana, hace cuatro años, tapó muchas de las carencias que por aquel entonces ya sufrían los vecinos de Las Moreras. «Nos prometieron un parque, porque si te fijas no hay ninguno en todo el vecindario. Inauguraron el del río y se les olvidó. Lo más parecido que tenemos es un descampado con varios bancos», afirma Iván resignado ante la situación que se vive en la zona.

Las Moreras es una barriada envejecida. La gran mayoría de sus vecinos son gente mayor, de cuarta generación. Concepción tiene setenta y dos años, es viuda y lleva viviendo en Las Moreras más de la mitad de su vida. Se resigna a irse, pero es consciente de la situación. «Nos tienen olvidados. En otros barrios se estropea una farola y les falta tiempo para arreglarla. Es una vergüenza», afirma visiblemente enfadada. Y es que vive en una de las peores zonas del barrio, junto a la antigua iglesia, no solo por el deterioro urbano, sino por los problemas con la gente. «Todos los días pasa algo, pero la policía solo viene si la llamas. Hace años que no hacen por aquí una ronda».

Las pintadas se han multiplicado, el firme de la carretera está deteriorado, la acera se encuentra en mal estado y la limpieza no es la propia para un vecindario en el que vive tanta gente, según protestan en el barrio.

José Luis González es el presidente de la asociación de vecinos del barrio. Se instaló allí acompañando a su novia y desde el primer día se puso al servicio de los vecinos. Desde la asociación han elaborado un informe de daños que recoge los grandes problemas de la barriada.

«El alcantarillado es bastante antiguo, lo que genera malos olores. Los vecinos retiran las tapas de las alcantarillas y colocan lonas de plástico para evitar el hedor. Además, tenemos problemas de plagas porque las zonas verdes se han secado y nadie se preocupa de mantenerlas, lo que atrae pulgas, garrapatas o cucarachas», comenta González.

Quitan las señales de tráfico

También insiste en la falta de señales de tráfico y de resaltos en la calzada en todo el vecindario, lo que genera un peligro para todos los peatones, pues se quejan de que los coches corren en exceso.

Los vecinos destacan otros problemas. «Las cajas de la luz se encuentran situadas a baja altura, lo que es un peligro para cualquiera, especialmente para los niños. Las tuberías también son antiguas y eso provoca que en algunas zonas el agua salga con poca presión», señala el presidente.

La asociación asegura que cuenta con una sede en la que no hay baño, no hay agua y tienen problemas de luz. «Así es muy complicado, sobre todo para la gente joven del barrio. No tenemos nada que ofrecerles. En campaña nos prometieron que podríamos cambiar la sede y situarla en la antigua iglesia, donde hay mucho más espacio, pero aún estamos esperando. No pedimos ser más que nadie, solamente queremos lo mismo que en los demás barrios», explica resignado. La sensación que tienen los vecinos es que desde las instituciones han dado el barrio por perdido. A pesar de ello, no se resignan y continúan pidiendo unas condiciones mínimas necesarias. Mientras les escuchan, seguirán creando iniciativas para que la calidad de vida de la gente que allí vive mejore.