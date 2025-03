El Moñino diseña el metro cultural de Badajoz

Los 500 estudiantes del instituto Rodríguez Moñino firman un plano de metro con paradas en todas las instalaciones deportivas, parajes naturales, lugares culturales y estaciones ... de bicicletas de alquiler.

Bajo el nombre de Metro Deportivo Virtual han creado una serie de mapas interactivos de la ciudad con las dotaciones disponible. Se puede visitar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/6265e69954cade0011e27c0d/interactive-content-metro-deportivo-virtual2022.

Ismael López Lemus es uno de los profesores que inició el proyecto en el curso 2020-2021. Entonces realizaron una encuesta a los alumnos y detectaron que no conocían las posibilidades que tienen a su alrededor para hacer deporte. «Siempre iban a las mismas pistas y muchas veces estaban ocupadas, así que nos preguntamos en qué otros sitios se puede hacer deporte». Ese curso realizaron un inventario en papel de todas las instalaciones municipales y de clubes, pero era tal cantidad de información que decidieron dar un paso más y pasar la información a un sistema de consulta ágil y digital, para que todo el mundo pudiera consultarlo.

En octubre de 2021, los profesores de Educación Física pidieron ayuda a los profesores de Tecnología. Estos ofrecieron estructurar la información a través de chatbots. A través de estos asistente virtuales, los usuarios obtienen la información mediante mensajes de texto.

Y, de ahí, fueron ampliando. Los docentes de Lengua y Literatura aportaron la información de espacios culturales y los de Biología propusieron realizar rutas en los espacios naturales.

Entre todos los departamentos fueron introduciendo matices e información, de manera que todos los alumnos del instituto, de primero de Secundaria hasta Segunda de Bachillerato, han colaborado en este trabajo coral que fija qué dotaciones tiene Badajoz y dónde se encuentran. Los estudiantes buscan la información, realizan los croquis, señalizan cada dotación, crean los chatbots (asistentes virtuales de conversación) y continúan ampliando».

En el deporte, cada punto señaliza qué disciplina se puede practicar y, en el caso de que sea una instalación privada, figura hasta el coste. Señalan las rutas para caminar o correr, con distancias y datos complementarios como las pendientes o el tiempo estimado en recorrerlo.

Hay una pestaña específica de entrenamientos, con modalidades como Tabata o Hit, en las que se desgranan los ejercicios a realizar acompañados de un vídeo en el que los propios alumnos enseñan cómo desarrollarlos. Hay curiosidades, como enseñar a usar los aparatos de gimnasia que están al aire libre y que muchos usuarios no saben exactamente cómo usar.

Uno de los jóvenes enseña cómo hacer el «truco del saltón del león», de parkour, en el parque del río, y en otro desgranan los intríngulis del 'pasavallas', que también es una modalidad de salto.

Hay un listado completo de clubes deportivos con sus ubicaciones y disciplinas. Desde dónde aprender equitación hasta el modelaje con aviones.

Se trata de distintos planos de la ciudad organizados por temáticas con muchos datos. «En vista de que tenía cada vez más envergadura, pensamos en enviarlo al Ayuntamiento. En mayo se lo presentamos de forma oficial y les gustó», señala Ismael López Lemus.

De ese nuevo contacto obtuvieron la información para actualizar los mapas con las posibilidades que ofrece la Fundación Municipal de Deportes. Así que ha surgido una colaboración que cristalizará el próximo día 11 con la presentación oficial de los mapas y con la publicación del circuito completo en el portal web municipal.

Alto nivel de precisión

«La importancia de este trabajo es que no hay nada con este nivel de precisión. A veces los mapas de Google están desactualizados o no tienen todo lo que hay», explica. «A nivel de ciudad, no existe una pantalla en la que puedas ver todas las posibilidades en un plano. Desde rutas naturales a la movilidad sostenible con las paradas de bicis y el teatro o escuelas de música», señala el profesor que inició el proyecto.

El resultado es que, por ejemplo, los alumnos empiezan a usar instalaciones que no conocían. «Y si alguien encuentra una que no está, nos las pueden pasar y las incluimos».

A pesar de toda la información que han recopilado, siguen aumentándolo con rutas culturales. «Vamos a añadir los monumentos más representativos y seguir aplicando el pensamiento computacional realizando juegos didácticos que ayuden a conocer el patrimonio cultural de la ciudad».

«Todo esto lo desarrollan los alumnos. Ellos se informan del monumento y generan juegos con chatbots, con los que se puede aprender del patrimonio a través de esas herramientas de conversación. Ellos ya le han cogido el truco y hacen cosas muy chulas».