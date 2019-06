«Uno de los momentos más duros fue cuando un niño murió en mis brazos» Luis Píriz en su despacho durante su última jornada de trabajo. :: pakopí Luis Píriz | Portavoz de prensa de la Policía Local recién jubilado En sus 39 años en el cuerpo ha estado en un tiroteo, varios atracos y muchas situaciones complicadas NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 3 junio 2019, 08:37

Luis Píriz Sánchez revisaba cada mañana el parte de actividad de sus compañeros el día anterior. Siempre encontraba algo interesante: un detenido por violencia de género, dos positivos por alcoholemia, artículos falsos encontrados en el mercadillo... Durante años ha enviado a los medios de comunicación notas sobre las operaciones más llamativas de la Policía Local de Badajoz y es una realidad que conoce, porque patrulló durante más de 30 años. Se enfrentó a un tiroteo, a atracos, estuvo en la riada y en otras muchas tragedias, pero le encanta su profesión. Comenzó a trabajar con 14 años en el Hotel Zurbarán. A los 20 encontró su vocación como agente municipal y ahora se ha jubilado tras 39 años en el cuerpo.

-¿Qué tarea le ha gustado más en estos años?

-La verdad que me ha gustado y me gusta mucho la calle. Creo que es donde se hace un verdadero policía. Conociendo a la gente de tu ciudad y con la que tienes que convivir diariamente.

«Me ha gustado mucho estar en la calle. Creo que es donde se hace un verdadero policía»

-¿Cuántos jefes ha conocido?

-A ocho. Joaquín Sánchez Parejas. José María Cortejosa García, Manuel Murillo Lorenzo, Juan Espinosa Pons, Miguel Sardiña González, Juan José Venero Gregorio, Antonio Nogales Benítez y el actual, Rubén Muñoz Garrido. De todos ellos me quedo con lo mejor.

-¿Cómo fueron sus comienzos?

-Solo teníamos dos coches patrulla, uno para patrullar la ciudad y el otro para el jefe. Todos los policías íbamos andando a las diferentes plazas de la zona centro y los barrios estaban abandonados. Parecía el ejército de Pancho Villa por las carencias en los uniformes. Pasábamos mucho frío en invierno y carecíamos de todo tipo de materiales. No teníamos ni un número de teléfono de urgencias. Eran tiempos de mucha miseria.

-¿Fueron tiempos complicados?

-Fueron tiempos muy difíciles, pero entramos en la Policía Local con mucho cariño y nos jubilamos queriendo más a nuestra Policía Local.

-¿Ha cambiado mucho la policía?

-Sí, muchísimo. Hoy tenemos una plantilla muy preparada y grandes profesionales. Vienen de una Academia de Seguridad Pública de la Región. Los agentes y mandos están continuamente haciendo cursos de diferentes materias policiales. También tenemos medios materiales con alta tecnología, que en los años míos eran impensables. Radar, fotorrojo, multacar, etc. Sin ningún género de dudas, la Policía Local de Badajoz es puntera en toda la región extremeña.

-¿Usted trabajó en la riada?

-Sí. Aquella madrugada nos incorporamos sobre las cinco de la madrugada a las dependencias policiales, al igual que muchos compañeros, de manera voluntaria. Tal y como íbamos llegando, nos iban mandando a una zona concreta. A mi compañero y a mí nos enviaron al llamado El Llano de Pardaleras. Era plena noche y con gran oscuridad estábamos dentro del agua, recorriendo esas calles y escuchamos gritos de socorro de los tejados y azoteas de las viviendas. Proyectamos las linternas y les pedíamos tranquilidad. Solo rezábamos para que viniera el día.

-¿Es su peor recuerdo?

-De los peores. Tengo grabado en mi mente el fallecimiento de nuestro querido jefe Juan José Venero. Eso fue un palo para todo el cuerpo. Siempre le recordaremos. También tengo grabado un accidente de tráfico. Fue frente a la Coca Cola en la avenida de Elvas. Fuimos los primeros en llegar y, mientras una ambulancia llegaba para atender a los heridos, nosotros recogimos por prescripción médica a un niño que estaba muy grave. Lo trasladamos tendido en nuestro coche patrulla. Recuerdo que falleció en mis manos a la entrada a urgencias, recuerdo sentir su último aliento. No pude dormir bien durante un largo periodo de tiempo. Recuerdo que aquella misma noche entraba de servicio y tuve la necesidad de volver al hospital para ver al niño fallecido. También murió el padre a los pocos días.

-¿Ha disparado alguna vez?

-Alguna vez al aire, que es el protocolo en ciertos casos. Otra vez en las Cuestas de Orinaza. Había un tiroteo de una familia muy conocida de aquella zona. Los delincuentes nos tiroteaban y nosotros, detrás de los coches patrulla, le respondíamos. En un momento determinado mi compañero Javier sintió que le habían alcanzado con una posta de bala en la cabeza y sangraba un poco. Me decía: «Me han alcanzado». Yo veía que no era grave, por lo que le pegué un golpe y le dije: «coño, baja la cabeza y sigue disparando» (se ríe).

-También estuvo en un motín de la cárcel de Badajoz.

-El 3 de julio de 1987. El recluso Antonio Ruiz Santaella resultó muerto y tres miembros de las fuerzas de seguridad y un funcionario heridos de distinta consideración. La Guardia Civil y miembros del Cuerpo Nacional de Policía liberaron a las 13 personas retenidas en la cárcel por cuatro reclusos amotinados. Fue una situación donde Policía Local colaboró y trasladó a varios heridos al Hospital Provincial de la Plaza de Minayo. Se vivieron momentos tensos por parte de todos los que estábamos allí.

Un delincuente congelado

-¿Y algún recuerdo divertido?

-Muchos también (se ríe). Una noche nos llamaron porque un individuo había entrado a robar en un bar de la avenida María Auxiliadora. Llegamos rápidamente, pero después de registrarlo todo, no aparecía nadie. El informante nos insistía que el delincuente estaba dentro. Total, que en un momento determinado me fijé que un arcón botellero estaba un pelín abierto. Pude visualizar que el ladrón estaba dentro y le dije a mi compañero: «Vámonos de aquí, que el dueño no puede venir hasta dentro de dos días, pero ponle el candado a ese botellero». El tío que escuchó la conversación, gritó: «Qué estoy aquí, no me quedéis encerrado que me muero de frío» (se ríe).

-¿Ha pasado miedo en alguna de las intervenciones?

-Sinceramente no. Es una cosa que la llevamos todos los policías en el ADN. Luego sí es cierto que te viene el bajón, cuando piensas que las cosas que han salido bien, pudieron haber salido mal. Al que de verdad le tengo miedo es a mi dentista. Cuando voy a su consulta me pongo a temblar (se ríe).

El gabinete de prensa

-Usted ha sido el primero en llevar un gabinete de prensa en la Policía Local.

-Lo montaron nuestro jefe actual y nuestro intendente, que pusieron toda la carne en el asador para que este proyecto de canal de comunicaciones con todos los medios de noticias se llevara a cabo y que confiaron en mí. Ahora lo va a coordinar nuestro segundo jefe, Antonio Mesas. Quiero aprovechar para dar las gracias a todos los medios de comunión por el trabajado diario y por haberme tratado siempre con cariño y respeto. También a los gabinetes de prensa del Ayuntamiento y de la Policía Nacional y de la Guardia Civil por la gran conexión en todo momento.

-¿Qué opinan los policías de Badajoz de que mande sus actuaciones a la prensa?

-Se sienten identificados. Para mí son todos mis compañeros son unos verdaderos héroes. Como Marcos, cuando se tiró al río para rescatar a una mujer en plena noche. Cuando Jesús persiguió corriendo a pie, cruzando unas vías de un tren, a un tío y lo detuvo. Lee intervino un kilo de droga. O cuando Manolo o José Luis arriesgaron sus vidas para entrar en un piso ardiendo y rescataron a una persona. O cuando Mario se bajó de su vehículo, que le acompañaba su esposa e hijo menor, y se enfrentó a un maltratador de mujeres. Cuando Alfonso y Juan Francisco detuvieron a dos individuos que tenían secuestrada a una persona dentro de un vehículo... Es en esos momentos cuando me pongo en la piel de policía.

-¿Qué mal sabor de boca se lleva del gabinete de prensa?

-Que las grandes actuaciones de otras épocas están olvidadas en el archivo de la Policía Local y que nunca salieron a la luz por no disponer de un gabinete de prensa. Grandes actuaciones que se pudrieron entre esas paredes, y sin lugar a dudas, serían para escribir todo un libro.

-¿De quién se acuerda a la hora de jubilarse?

-De todos mis compañeros jubilados, y de los fallecidos, ya que ellos fueron pilares fundamentales en la historia de nuestra Policía Local.

-¿A qué se va a dedicar ahora?

-A mi familia, a mi mujer que tiene un problema grave por una operación. A mi nieto. A viajar y a volver a montar en bicicleta para reencontrarme con mis antiguos amigos del ciclismo. También quiero escribir algo sobre las personas pioneras que construyeron el barrio del Cerro de Reyes, lugar donde nací y crecí.