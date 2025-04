Moisés Cayetano: «Es una barbaridad que la UNED se vaya de la Plaza Alta»

«Es una barbaridad que la Uned se vaya de la Plaza Alta. Por el impulso que supone para el Casco Antiguo, por el tiempo ... que lleva consolidada (17 años), por el respaldo que le dio el Ayuntamiento desde el primer momento y por la pérdida de oportunidades para los estudiantes». Así se pronuncia Moisés Cayetano, que fue el concejal socialista que hace casi dos décadas promovió que el Ayuntamiento instara a crear un aula de apoyo al centro asociado de Mérida.

Cayetano echa la vista atrás para recordar cómo fue. Él, que se ha licenciado en Geografía e Historia, y en Filosofía y Ciencias de la Educación, por esta universidad pública, recibía clases en el centro asociado de Mérida cuando el entonces director, Valentín García, le propuso que hablara con el alcalde para subvencionar unos autobuses que llevaran a los alumnos de Badajoz a Mérida. La idea era que tuvieran más facilidad para acudir a las tutorías, a realizar tareas administrativas o resolver sus dudas. En ese momento Cayetano ya tenía mucha experiencia como concejal en el Ayuntamiento y decidió presentar al pleno una moción para que Badajoz acogiera un aula que dependiera del centro de Mérida. «Era lo que ya había hecho Plasencia. Y lo vi mejor porque había casi un millar de alumnos».

Cayetano recuerda que los populares, con mayoría absoluta, le aprobaron la iniciativa. «Celdrán se acercó al final del pleno y me dio la enhorabuena, me dijo que la idea estaba muy bien y que a él no se le había ocurrido». «Celdrán le puso cariño» y no cejó hasta que lo consiguió, admite Moisés Cayetano.

El cambio de subvencionar unos buses, como le habían solicitado, a pedir un aula de apoyo molestó al entonces director de la UNED en Mérida. En la capital autonómica se dieron cuenta de que restaba el trasiego de muchos estudiantes. Fue con el siguiente responsable académico, Miguel Padilla, cuando el Ayuntamiento y la Universidad alcanzaron el acuerdo y pusieron en marcha la sede. «Lo hicieron a regañadientes».

Desde entonces los alumnos pueden realizar las tutorías en Badajoz, pero deben examinarse en Mérida. Como viene publicando HOY, el cierre de esta sede afectará a 650 alumnos y 30 profesores que en estos momentos no saben si el Ayuntamiento ofrecerá otro espacio. El Gobierno local ha respondido que firmarán otro convenio sin especificar más.

«Traer la UNED a Badajoz fue una moción del propio Ayuntamiento y el Ayuntamiento le cedió esos locales porque era un empeño municipal. Me ha sorprendido enormemente que hayan tomado esta decisión. Que algo que ha sido iniciativa del Ayuntamiento, el propio Ayuntamiento lo eche a perder. Me quedo pasmado. Hemos pasado de ser los impulsores a los obstaculizadores», resume.

«La Universidad tendrá que ir a otro sitio»

Moisés Cayetano, el exconcejal socialista que propuso al Ayuntamiento acoger un aula de apoyo del centro asociado de Mérida a la UNED, espera que el Ayuntamiento dé otra opción para mantener el servicio en la ciudad. «Sería terrible que desapareciera, tendría que ir a algún otro sitio».

El edificio de la Plaza Alta se adaptó en un primer momento para acoger una Escuela de Hostelería, pero ese otro proyecto no cuajó y se destinó a esta universidad a distancia, que ha atraído a centenares de alumnos en horario de tarde al Casco Antiguo y la Plaza Alta.