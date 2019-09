«Esto no es una moda, ya es el presente» Juan Durán en su tienda / Pakopí Juan Durán vende patinetes eléctricos y tiene uno desde 2013 J. L. G. Lunes, 9 septiembre 2019, 20:55

Juan Durán es uno de los pioneros en usar patinete eléctrico en Badajoz. Lo usa desde 2013 y ha ido cambiando de modelo según aparecían mejoras. Se interesó porque su tienda Pequenenes, en la calle Godofredo Ortega y Muñoz, 58, vende accesorios para bebés y empezaron a llegar cochecitos eléctricos. Lo siguiente fueron los patinetes que importa de Alemania y para asesorar mejor al cliente decidió que tenía que probarlos él mismo. Desde hace seis años va y viene a su trabajo en patinete a diario a excepción de los días de lluvia.

–¿Se venden muchos patinetes eléctricos en Badajoz?

–La principal venta es por Internet, pero va subiendo. En 2017 hubo un despegue, pero después se paró un poco la venta porque la gente está a la expectativa de que salgan unas leyes de tráfico que los regulen. Esa es la principal duda del cliente, si hay que llevar casco, matrícula, seguro, por dónde puede e ir, ...

–¿Qué precios tienen?

–De 200 a 1.700 euros. Aquí en Extremadura la media de lo que pide la gente es entre 400 y 600.

–Usted lo usa hace cinco años, ¿cómo describe su experiencia?

–Creo que he sido de los primeros en Badajoz y desde que lo probé no me he bajado. No es que ahora se circule mejor o peor, depende de las personas. Yo respeto las norma de tráfico, pero no todos lo hacen. También te digo que a veces he temido por mi integridad, sobre todo en las rotondas, pero eso es porque en Badajoz no se circula bien.

–¿Ventajas y desventajas?

–El costo es prácticamente cero porque los fabricantes calculan que en carga eléctrica son cinco céntimos para hacer cien kilómetros. Tampoco necesita revisiones y no tienes problemas de aparcamiento. En contra solo le veo la inseguridad de ir en un vehículo de dos ruedas, pero es lo mismo que con una bici o una moto.

–Cuál es su pronóstico para el futuro?

–Esto no es una moda, es el presente. Cuando salga la ley habrá un repunte en la ventas.