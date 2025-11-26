HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pleno celebrado este miércoles en el Ayuntamiento de Badajoz. HOY

La moción de Badajoz sobre el 25-N solo es votada por el PP y el edil no adscrito

El PSOE se niega a apoyar la declaración de la FEMP por la falta de consenso con el PP tras el fallo de las pulseras

R. H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 18:04

Comenta

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz celebrado este miércoles aprobó una propuesta de Alcaldía con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito, y en contra de Vox y PSOE, que mostraron su desacuerdo por distintas razones.

La teniente de alcalde Gema Cortés (PP) fue la encargada de leer esta propuesta con la que el Consistorio de Badajoz se adhiere a la moción de declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Expresa su «más absoluto rechazo» a todas las formas de violencia machistas y reafirma el compromiso de contribuir a erradicarlas. Con este escrito se quiere seguir haciendo visible «todas y cada una de las formas de violencia machista que tiñen de luto» la sociedad, señaló Cortés en la lectura de este texto, que pone el acento en que «resulta inaplazable» mejorar los sistemas de control telemático de los maltratadores para evitar cualquier fallo que suponga y ponga en riesgo la seguridad de las víctimas.

Noticias relacionadas

350 personas claman en Badajoz contra la violencia machista, una lacra «que va en aumento»

350 personas claman en Badajoz contra la violencia machista, una lacra «que va en aumento»

Asociaciones y colectivos acompañan al Ayuntamiento de Badajoz en su rechazo a la violencia contra la mujer

Asociaciones y colectivos acompañan al Ayuntamiento de Badajoz en su rechazo a la violencia contra la mujer

Guardiola, en el acto institucional por el 25-N: «Cuando la sociedad calla, permite»

Guardiola, en el acto institucional por el 25-N: «Cuando la sociedad calla, permite»

Radiografía de la violencia de género en Extremadura: 703 maltratadores condenados en un año

Radiografía de la violencia de género en Extremadura: 703 maltratadores condenados en un año

Precisamente, es la mención a las pulseras antimaltrato para proteger a las víctimas la que ha desencadenado que el PSOE no se sume a la moción. Ya en el propio seno de la FEMP los socialistas se negaron a suscribir esta declaración después de llegar a un acuerdo previo sobre el contenido. Pero según aseguró este partido, el PP incluyó a última hora la referencia. La moción al final salió adelante dado que los populares tienen mayoría en los órganos de dirección de la federación, pero con el rechazo del PSOE.

En Badajoz, Cortés puso el acento el acento en que este texto es citado por el partido socialista como «inaceptable», y que por eso «este año rompe el consenso y la unidad que tiene que girar en torno a un tema tan sensible como es la violencia de género».

Silvia González, portavoz del PSOE, lamentó por su parte en qué están convirtiendo un manifiesto como debería ser el día después del 25-N. «Es de extrema gravedad» que la FEMP, que representa más de 7.000 municipios, se quede este año sin un documento común de apoyo a todas las mujeres víctimas de la violencia machista, puesto que se había alcanzado un consenso en la junta de portavoces, en la comisión y entre Presidencia y Vicepresidencia.

Por su parte, la concejala de Vox María Jesús Salvatierra planteó una propuesta alternativa (transaccional se llaman) de su grupo, donde planteaba incluir la violencia entre parejas homosexuales donde se habla de violencia de género, «ya que entre mujeres también se dan casos de violencia». Igualmente, pedían que en el apartado de «nuevos retos» se hablara de la llegada de culturas islámicas que «someten a la mujer privándola de derechos válidos». La propuesta fue rechazada y el alcalde, Ignacio Gragera, agregó que es una moción de la FEMP que no debían modificarla. Posteriormente Vox planteó su propia moción.

Por su parte, el concejal no adscrito, Carlos Pérez, se sumó al texto, aunque recordó al equipo de gobierno el último párrafo, donde habla del sistema VioGén, que aprobaron en el pleno por unanimidad hace más de un año y que, a día de hoy, no tienen noticias de cuándo se va a implantar.

La sesión plenaria, que se celebra un día antes de lo habitual por el desarrollo del Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible en Badajoz, también dio luz verde por unanimidad a un expediente de suplemento de créditos y a otro de cambio de finalidad referidos ambos a un incremento de la partida para acometer los vestuarios del campo de fútbol del Cerro de Reyes y la urbanización complementaria, después de que la licitación haya quedado desierta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  2. 2 En Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3 El chef extremeño Rubén Hernández Mosquero logra su primera estrella Michelin con EMi
  4. 4

    Adiós a la pastelería Isa: la Plaza Mayor de Cáceres pierde su último comercio tradicional
  5. 5

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  6. 6

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  7. 7 El sorteo de la Bonoloto deja más de 40.000 euros en Extremadura
  8. 8

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  9. 9 «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»
  10. 10 Michelin revalida un año más las tres estrellas de Atrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La moción de Badajoz sobre el 25-N solo es votada por el PP y el edil no adscrito

La moción de Badajoz sobre el 25-N solo es votada por el PP y el edil no adscrito