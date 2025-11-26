La moción de Badajoz sobre el 25-N solo es votada por el PP y el edil no adscrito El PSOE se niega a apoyar la declaración de la FEMP por la falta de consenso con el PP tras el fallo de las pulseras

El pleno del Ayuntamiento de Badajoz celebrado este miércoles aprobó una propuesta de Alcaldía con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, con los votos a favor del PP y el concejal no adscrito, y en contra de Vox y PSOE, que mostraron su desacuerdo por distintas razones.

La teniente de alcalde Gema Cortés (PP) fue la encargada de leer esta propuesta con la que el Consistorio de Badajoz se adhiere a la moción de declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Expresa su «más absoluto rechazo» a todas las formas de violencia machistas y reafirma el compromiso de contribuir a erradicarlas. Con este escrito se quiere seguir haciendo visible «todas y cada una de las formas de violencia machista que tiñen de luto» la sociedad, señaló Cortés en la lectura de este texto, que pone el acento en que «resulta inaplazable» mejorar los sistemas de control telemático de los maltratadores para evitar cualquier fallo que suponga y ponga en riesgo la seguridad de las víctimas.

Precisamente, es la mención a las pulseras antimaltrato para proteger a las víctimas la que ha desencadenado que el PSOE no se sume a la moción. Ya en el propio seno de la FEMP los socialistas se negaron a suscribir esta declaración después de llegar a un acuerdo previo sobre el contenido. Pero según aseguró este partido, el PP incluyó a última hora la referencia. La moción al final salió adelante dado que los populares tienen mayoría en los órganos de dirección de la federación, pero con el rechazo del PSOE.

En Badajoz, Cortés puso el acento el acento en que este texto es citado por el partido socialista como «inaceptable», y que por eso «este año rompe el consenso y la unidad que tiene que girar en torno a un tema tan sensible como es la violencia de género».

Silvia González, portavoz del PSOE, lamentó por su parte en qué están convirtiendo un manifiesto como debería ser el día después del 25-N. «Es de extrema gravedad» que la FEMP, que representa más de 7.000 municipios, se quede este año sin un documento común de apoyo a todas las mujeres víctimas de la violencia machista, puesto que se había alcanzado un consenso en la junta de portavoces, en la comisión y entre Presidencia y Vicepresidencia.

Por su parte, la concejala de Vox María Jesús Salvatierra planteó una propuesta alternativa (transaccional se llaman) de su grupo, donde planteaba incluir la violencia entre parejas homosexuales donde se habla de violencia de género, «ya que entre mujeres también se dan casos de violencia». Igualmente, pedían que en el apartado de «nuevos retos» se hablara de la llegada de culturas islámicas que «someten a la mujer privándola de derechos válidos». La propuesta fue rechazada y el alcalde, Ignacio Gragera, agregó que es una moción de la FEMP que no debían modificarla. Posteriormente Vox planteó su propia moción.

Por su parte, el concejal no adscrito, Carlos Pérez, se sumó al texto, aunque recordó al equipo de gobierno el último párrafo, donde habla del sistema VioGén, que aprobaron en el pleno por unanimidad hace más de un año y que, a día de hoy, no tienen noticias de cuándo se va a implantar.

La sesión plenaria, que se celebra un día antes de lo habitual por el desarrollo del Encuentro de Ciudades por la Seguridad Vial y la Movilidad Sostenible en Badajoz, también dio luz verde por unanimidad a un expediente de suplemento de créditos y a otro de cambio de finalidad referidos ambos a un incremento de la partida para acometer los vestuarios del campo de fútbol del Cerro de Reyes y la urbanización complementaria, después de que la licitación haya quedado desierta.