Los Míticos Play boys: «Nuestros conciertos son una fiesta para todas las edades»

Este verano, 'Los Míticos Play boys' regresan a los escenarios con 'Aquellos guateques', un espectáculo que revive la magia de las décadas de ... los 60 y 70, con versiones de clásicos que han trascendido generaciones. Con más de tres décadas de historia, esta banda pacense formada por Luis de la Cruz (voz), Víctor Morcillo (teclados y voces), Toni Naranjo (bajo y voces), Toni García (batería) y Fernando Bermejo (guitarra), se ha consolidado como un referente musical y emocional para su público.

«El grupo tiene diferentes componentes de distintas épocas», explica Fernando Bermejo, guitarrista de la banda. «Tenemos gente que vivió la época de los años sesenta, la de los guateques, y que estuvo en agrupaciones de aquel tiempo. En 1990, el grupo se consolidó como 'Los Míticos Play boys' con otros miembros, y desde entonces se ha ido renovando. El grupo tiene una trayectoria larguísima».

Esa evolución constante ha sido una de sus claves. Algunos de los miembros actuales llevan más de 30 años en la formación, como Toni Naranjo o Antonio Aranjo. Otros, como Fernando, se incorporaron más tarde: «Yo soy uno de los babies. Llevo diez años», comenta entre risas.

Su actividad se ha centrado especialmente en Badajoz, aunque su música ha viajado más allá. «Mayoritariamente tocamos en Badajoz», explican, «aunque también hemos hecho incursiones en Madrid, Barcelona… Sitios que nos llaman y a los que vamos encantados«.

Pero lo que realmente les mueve es la conexión con el público: «Lo que más disfrutamos cuando actuamos es ver al público de todas las edades», dicen. «El otro día cuando actuamos, desde el escenario veíamos chavales de 16, 17 o 18 años bailando y cantando esas canciones». Lo sorprendente, apuntan, es que no solo bailan: «Las cantan de memoria porque las han oído en casa, a sus padres o abuelos. Es muy bonito».

Ese fenómeno generacional ha marcado su identidad. «Lo curioso es que nosotros hacemos como un viaje en el tiempo», añade uno de los músicos. «Yo soy de la siguiente generación, la de los hijos de los que vivieron los guateques, y al principio entré en esta música con cierto escepticismo. Parece que lo que escuchan tus padres no puede ser bueno… pero esta es una música con muchísima calidad. A mi generación le encanta, y mis hijas, que tienen 14 años, se lo pasan bomba. Los conciertos de 'Los Míticos Play boys' son una fiesta para todas las edades. Da igual cuántos años tengas, vienes a cantar, bailar y disfrutar».

Una fidelidad que no deja de crecer

Esa conexión profunda ha generado historias singulares: «Hay gente que nos dice que no se va de vacaciones hasta que no ve la gala de Los Míticos Play boys'», cuentan. «Nos llaman y nos dicen: 'Yo no me voy hasta después del concierto'. Como saben que solemos tocar en torno al 25 o 26 de julio, se organizan para no perdérselo».

«Llevamos alrededor de 20 años haciendo la gala. Los dos últimos años colgamos el cartel de entradas agotadas una semana antes. Y cada vez se suma más gente«, explican con orgullo.

Cuando se les pregunta si tienen pensado retirarse, la respuesta es clara: «Siempre digo lo mismo. Un músico solo se retira de dos maneras: o por muerte, o porque el público deja de estar ahí». Y lo cierto es que ese día parece lejos: «El otro día, en la calle Estadium, se reunieron mil personas. ¡Mil! Y dos semanas después, la terraza del teatro se llenará con otras quinientas. Mientras tengamos salud, seguiremos. Esto nos da la vida«.

Antes de despedirse, lanzan un mensaje de agradecimiento: «Queremos dar las gracias por todo el apoyo. Al personal del López de Ayala, donde tocamos mañana; a Paloma Morcillo; a los técnicos de luces y sonido, que ya son como de la familia; y a las instituciones que nos han respaldado, como el Ayuntamiento de Badajoz, que nos distinguió como 'patrimonio humano de la ciudad' en el último concierto, y a la Diputación de Badajoz, que sigue apostando por la música de calidad. Todo esto funciona porque creen en nosotros, y cada vez que cuentan con nosotros, es un éxito asegurado«.

Y por último, dirigen unas palabras a quienes más les importan: «A nuestro público y fans, que son el motor de todo esto. Las energías que se generan en un concierto, cuando ves al público feliz durante dos horas… no tienen precio. Ellos son quienes nos animan a seguir adelante».