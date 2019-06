Mirador de estrellas fugaces

Anteayer Badajoz era una ciudad pequeña que se abarcaba a pasos, hoy se abarca viajando en bus. ¿Y mañana? Pues dependerá probablemente de si llevas bastón o andador, mas lo que yo tuve siempre fue la urgencia de vivir en hojas los calendarios que todavía no había vivido, y si Badajoz entonces se acababa en Correos, hace ya de esto más de medio siglo, he comprobado que escribiendo estos artículos de 'Plaza Alta', hoy Badajoz no tiene límites (ni lindes, ni término, ni fin).

Literariamente recojo lo que he sembrado -digo que quien siembra sensibilidades recoge obras de arte- y si aquí aprecié la brisa del río, de mi río Guadiana por vez primera, ahora de mayor atrapo estrellas fugaces que vuelvo a soltar después, tal como cuando pescan los buenos pescadores, aunque por supuesto antes de soltarlas las empadrono en mi ciudad. A vosotros lectores pido os confabuléis conmigo, dejando el periódico abierto por esta página unos minutos, porque estas letras mías son cuerpos celestes atrapados que os necesitan para ser libres.

Nunca cazaré moscas, atraparé cuerpos celestes, siendo esta la noche en que formulo pregunta tan guay como la siguiente, ahí va: ¿Qué hago aquí en este mirador del firmamento, apoyado en un semáforo que lleva varios años en ámbar como la ciudad, y nadie cruza, y no sabemos a qué esperamos?

A pregunta guay, respuesta marchosa, por ejemplo: Lo que hago en este mirador del firmamento es observar, para adivinar los secretos del universo, pues debo comprender algo tan abstracto, cual si esto soy en un punto olvidado de España, un ser perdido en el cosmos ejerciendo bajo lluvia tras lluvia de estrellas, de ciudadano badajocense sin respuestas.

Termino eso sí, diciendo: ¡aquel que ya no sueña con el cielo de su ciudad, está como ciego en un planetario!