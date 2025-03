El ministerio de Transportes urbanizará el tramo sin aceras de Ricardo Carapeto tras el verano

Ha tenido que esperar mucho, pero ahora las obras se le acumulan a la avenida Ricardo Carapeto. Está en marcha la sustitución de sus tuberías ... y la creación de un carril bici en San Roque, pero tras el verano habrá más. Empezará entonces la esperada urbanización del tramo que no tiene aceras.

Ricardo Carapeto es, en realidad, la nacional 430. Por esa razón la mitad de la principal avenida de San Roque (desde la calle Bilbao a la rotonda del ocho) no es una calle municipal, sino una carretera que depende del Estado. Esa característica ha hecho que una parte de la vía no esté urbanizada, es decir, no tenga aceras, ni alumbrado, etc.

La obra supone una inversión de 1,4 millones de euros para duplicar los carriles, instalar aceras y aparcamientos

La situación se ha hecho cada vez más peligrosa para los vecinos porque en el entorno de la rotonda del ocho se han instalado distintos negocios. Además están las pistas de fútbol de la federación regional que mueven a cientos de niños a diario. Tras años alertando del riesgo de atropello, el Estado y el Ayuntamiento de Badajoz llegaron a un acuerdo. El primero se comprometió a urbanizar la zona y el segundo a recepcionarla posteriormente, es decir, pasará a ser una calle más de la ciudad y su mantenimiento dependerá de las arcas municipales.

A pesar del compromiso, las obras han tardado en llegar, pero ya son una realidad. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) confirman que la empresa responsable de la obra está trabajando desde julio en labores iniciales, aunque aún no han entrado las máquinas. Esperan que se haga tras el verano.

«Las obras de la avenida Ricardo Carapeto comenzaron de manera formal el pasado 7 de julio, aunque todavía no lo hayan hecho materialmente, ya que, en primer lugar, ahora se están abordando los necesarios trabajos de reposición de servicios afectados (agua, saneamiento, telecomunicaciones, electricidad, gas)», indican desde el Mitma.

«Estas tareas requieren generalmente de un tiempo más o menos dilatado para la coordinación con las distintas compañías afectadas. Además, se trata de un tramo urbano muy integrado en la ciudad que da acceso a un campo de fútbol y a una piscina municipal, lo que dificulta la realización de estas tareas, máxime en estas fechas», alegan desde el ministerio.

A pesar de estas dificultades, desde el ministerio de Transportes aseguran que, una vez finalicen los trámites necesarios para la reposición de los servicios, comenzaran materialmente las obras.

Afectará al tráfico

«Por otro lado, hay que tener en cuenta que el inicio material de los trabajos conllevará afectaciones al tráfico, que no sería conveniente realizar en época estival», añaden. A las dificultades propias del verano se une que se trata de la avenida principal de San Roque y que ya tiene problemas de tráfico debido a las obras de cambio de tuberías que han eliminado temporalmente numerosos aparcamientos.

La reforma que comenzará tras el verano supone una inversión de 1,4 millones de euros. Afecta a 300 metros de vía en los que habrá una transformación completa. Ahora hay un carril por cada sentido, pero se duplicarán. También habrá aceras, aparcamientos en ambos lados, un carril bici y alumbrado. Estos trabajos también mejorarán el drenaje de esta zona donde suelen producirse inundaciones.

«El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad vial y la movilidad cotidiana de usuarios vulnerables como peatones y ciclistas en esta zona periurbana, que supone uno de los principales accesos rodados a la ciudad», indican desde el Mitma.