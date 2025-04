El Ministerio pedirá la devolución de ayudas si Badajoz no restringe el tráfico en el centro

El Ministerio de Transición Ecológica ha pasado al ataque. Si Badajoz no cuenta en breve con una zona de bajas emisiones, le reclamarán la ... devolución de los fondos del plan de recuperación. Se trata de millones de euros que se han gastado, por ejemplo, en autobuses eléctricos, carriles bici o la plataforma única. Si se cumple la amenaza de Madrid, Badajoz tendrá que devolver el dinero de estas obras.

En mayo de 2021 entró en vigor la Ley del Cambio Climático y la Transición Energética. Una de las novedades es que obligaba a las ciudades de más de 50.000 habitantes a tener una zona de bajas emisiones (ZBE). Esto supone que en algunas calles de la ciudad se restringe el tráfico a cierto tipo de coches, por ejemplo, los más contaminantes.

La medida afecta a 151 ciudades españolas que debían tener en marcha la ZBE el 1 de enero de 2023. Solo 14 han cumplido. Por esa razón el Ministerio de Transición Ecológica ha iniciado una campaña para presionar a los infractores. Lo primero que ha hecho ha sido publicar un mapa en el que se señala las localidades que cumplen, las que están en trámites (119) y las que no han hecho aún nada (18).

Badajoz forma parte de las 119 ciudades que están en trámite (también Cáceres y Mérida, las otras localidades extremeñas que deben tener ZBE). HOY ha consultado qué consecuencias podría tener este retraso para la ciudad. Desde el Ministerio de Transición Ecológica advierten que van a revisar los municipios que no cumplen uno por uno y se plantean reclamar los fondos europeos que han recibido, incluso por la vía judicial. Badajoz, confirman desde este Ministerio, está en la listas de la que serán analizadas.

Desde el Gobierno citan las declaraciones de María José Rallo, secretaria general de Transportes y Movilidad, en el acto 'Juntos por un aire limpio'. «Analizaremos caso a caso: si los ayuntamientos no cumplen la normativa tendrán que devolver los fondos que han recibido», dijo.

Rallo se refirió a los 1.500 millones que han llegado a España del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (fondos europeos Next Generation). «Ya no solo es que vayas a tener que devolver una cantidad de dinero que probablemente tus cuentas municipales no se puedan permitir, pero es que además te estás desalineando con corrientes que son a nivel internacional».

La ministra del ramo, Teresa Ribera, también indicó en una entrevista en TV3 que, de incumplirse la restricción de los vehículos más contaminantes a la que están obligados todos los municipios de más de 50.000 habitantes, habrá consecuencias judiciales. En concreto Ribera señaló el caso de Badalona donde había ZBE, pero el nuevo Ayuntamiento la ha suspendido porque está en contra. «Podemos recurrir ante los tribunales contenciosos y reclamar a Badalona los dos millones de euros de los fondos europeos», advirtió.

Si esta medida se aplica en Badajoz podría ser un gran golpe. No hay una cifra exacta de cuántos fondos Next Generation han entrado en la ciudad y cuántos están pendientes porque aún no se han definido los distintos proyectos. Sin embargo se trata de muchos millones. Por ejemplo hay 5,1 para comprar autobuses eléctricos, 845.000 euros para los 12 kilómetros de carril bici que se están haciendo o 2,3 millones en la plataforma única de Juan Carlos I y 12 calles del Casco Antiguo. También se espera que lleguen en el futuro 2 millones para el carril bici de la muralla o 2,4 para rehabilitar viviendas en la zona histórica.

Respuesta del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento de Badajoz indican que no hay ZBE, pero que «se está trabajando en ella». «Ya está en marcha el Plan de Movilidad y en octubre se sacará una ordenanza sobre ruidos, ya que el objetivo es reducir no solo la contaminación atmosférica sino también la acústica».

«Otro de los objetivos que contempla la ZBE es el fomento de uso de vehículos públicos y no contaminantes y en eso también se está cumpliendo, con los autobuses urbanos eléctricos, la ampliación de los carriles bici y de las zonas peatonales», insisten desde el Consistorio pacense.

El Ayuntamiento, además, está haciendo análisis de contaminación. Sin embargo la normativa obliga al Consistorio a dar el paso más complicado, restringir el tráficos de coches en alguna zona de la ciudad, probablemente el centro.