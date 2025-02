Militantes del PSOE pacense piden abolir la monarquía

Redacción/r.R. BADAJOZ. Viernes, 22 de noviembre 2024, 07:53 Comenta Compartir

Varias federaciones del PSOE han aprobado enmiendas a la ponencia marco del 41 Congreso Federal para dejar atrás la monarquía y adoptar una república federal e incluso llegan a señalar que el sistema actual es «incompatible con la democracia» al estar sustentado en la «desigualdad».

Una de ellas es una iniciativa de la provincia de Badajoz, que señala que antes de 2030 la democracia española necesita un «triple refuerzo» que pasa por «república, federalismo y laicidad».

El secretario general del PSOE local, Ricardo Cabezas, asegura a HOY que esa enmienda no procede de su agrupación. Esto no implica que no haya podido salir de la provincial, donde dieron vía libre a todas las enmiendas presentadas debido al poco tiempo que los militantes tuvieron para redactarlas. En esta ocasión no se celebró lo que los militantes denominan ‘congresillo’ provincial y por eso decidieron que todas las propuestas se debatan en Sevilla.

El secretario general del PSOE provincial, Rafael Lemus, señala que se trata de una enmienda presentada por un militante, pero no de la ejecutiva de la agrupación.