Mila Ortega, escritora: «No es verdad que el suicida no quiera vivir, lo que no quiere es seguir sufriendo»

Mila Ortega (Badajoz, 1955) ha dedicado buena parte de su vida a la Policía Nacional, un cuerpo en el que alcanzó la categoría de inspectora. ... También coordinó durante años la Unidad de Violencia contra la Mujer. Pero ese compromiso profesional siempre lo compaginó con su pasión por la escritura (fue colaboradora de la sección Plaza Alta de HOY durante diez años), una faceta vital que ha puesto en valor en 'Los suicidios de Victoria Fontaine', donde ofrece catorce relatos que tienen en común que todos los protagonistas acaban quitándose la vida. Su experiencia como voluntaria en el Centro de Escucha San Camilo de Badajoz están detrás de un libro en el que habla del profundo dolor que soportan los suicidas. «No es verdad que no quieran vivir, lo que no quieren es seguir sufriendo», afirma en esta entrevista.

–Dedica su libro a un tema que todavía es tabú. Aunque tal vez un poco menos en los últimos tiempos. ¿Qué se va a encontrar el lector?

–Los suicidios de Victoria Fontaine son 14 relatos que tienen la singular coincidencia de que todos sus protagonistas acaban quitándose la vida. Son relatos independientes pero están unidos por Victoria Fontaine, una periodista de la sección de sucesos de un periódico local que narra historias de personas que sufren. Victoria Fontaine es un personaje de ficción que yo he creado, ella aporta sus reflexiones personales sobre lo que va relatando.

–¿Es ficción o contiene experiencias vividas?

–Todos los relatos son ficticios, pero sí es verdad que cuando uno escribe incluye cosas que ha escuchado aquí o allá.

–¿Ha influido a la hora de escribir su experiencia policial?

–En el trabajo policial lo habitual es que el suicidio no se aborde como un crimen que haya que investigar, pero ante una situación así yo siempre me preguntaba qué podía haber detrás de esa muerte. Más tarde, cuando comencé a prepararme como voluntaria del Centro de Escucha San Camilo, me ayudó mucho la formación que nos impartió el psiquiatra Ignacio Torres Solís, subdirector del área de Salud Mental del SES. El objetivo era estar preparados para escuchar y acompañar a personas que tienen ideas suicidas o que atraviesan un duelo por suicidio.

«Es fundamental saber que alguien que va a quitarse la vida a lo mejor a los cinco minutos decide no hacerlo»

–¿Ha cambiado ese trabajo voluntario su visión sobre esta realidad?

–El Centro de Escucha cambió mis opiniones sobre las conductas suicidas. Me di cuenta de que había muchos estereotipos que no se correspondían con la realidad. Y eso me animó a escribir un libro que estuviese bien planteado desde el punto de vista literario, que fuera entretenido y que nos hiciera pensar.

–¿Es posible ayudar a alguien que ha decidido quitarse la vida?

–Desde mi punto de vista, es importante no prejuzgar, no hacer comentarios que causen dolor. No es verdad que no quieran vivir, lo que no quieren es seguir sufriendo, y si toman ese camino es porque no ven otra salida. Pero la realidad es que cuando alguien nos plantea un sufrimiento tan intenso, normalmente no estamos preparados para hacer el acompañamiento que esa persona necesita. Del suicidio hay que hablar con naturalidad, no avergonzarse ni considerarlo un tema tabú, y sobre todo dedicar medios a apoyar recursos como el Centro de Escucha. Yo estoy muy agradecida de que la parroquia Virgen de Guadalupe haya cedido el local en el que funciona el Centro de Escucha y que haya dado todo tipo de facilidades.

–En su libro cuenta historias de personas que no distan mucho de las vidas que pueda tener usted o yo.

–Todos somos frágiles y desde luego no se puede resumir un suicidio en que esa persona no tenía bien la cabeza cuando ha hecho una cosa así. Yo creo que estamos empezando a ser conscientes de que es un problema que afecta a la sociedad y que no podemos mirar hacia otro lado. Sufre quien se quita la vida y sufren las personas que están a su lado. El duelo necesita un acompañamiento adecuado, hay que arropar a quienes viven de cerca una situación así.

«A veces detrás está la soledad, todos deberíamos tener un grupito de amigos al que contar las cosas»

–Como ciudadano particular, ¿qué se puede hacer?

–Observar y estar atentos a las personas que se tienen alrededor, a lo mejor necesitan sentir que alguien está más tiempo a su lado. Uno de los vídeos que vimos durante la formación en el Centro de Escucha lo protagonizaba un chico que decía que en el momento que se planteó la conducta autolesiva lo que le habría ayudado no es que alguien le aconsejara o que lo invitara a ir a pasear, sino que le hubiese bastado con tener a alguien sentado a su lado en el sofá, sin darle consejos ni decirle nada. A veces detrás de todo está la soledad, el sentirse aislado... Todos deberíamos tener un pequeño grupito de amigos al que poder contar las cosas que realmente nos preocupan, amigos con los que se pudiera hablar de cualquier tema con naturalidad.

–¿Qué podría hacer la sociedad para prevenir las conductas suicidas?

–A la población en general le hace falta una mayor información, y a los profesionales una mejor formación destinada a la prevención. El acompañamiento de una persona que tiene ideas suicidas no es sencillo. En el Centro de Escucha nosotros no hacemos terapias sino una escucha activa en la que evitamos juzgar a las personas. En mi libro ni se defiende ni se condenan este tipo de conductas, lo que sí se pone de manifiesto es el profundo sufrimiento que padecen. Pero es fundamental saber que a lo mejor alguien que está pensando en quitarse la vida, a los cinco minutos decide no hacerlo.