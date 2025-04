Más de mil corredores ponen en pie al soldado David

Va por ti», fueron las palabras más repetidas en la mañana de ayer. Una frase que los más de mil corredores dedicaron a David Nieto ... cuando pasaban junto a él. El soldado de 34 años al que un accidente de moto dejó parapléjico el año pasado no quiso perderse el homenaje que le hicieron sus compañeros del regimiento Saboya 6. «Estamos muy contentos porque hemos conseguido el objetivo, que no era otro que ayudarle y pasar un día de convivencia todos juntos», afirma Marcos Cáceres, uno de los organizadores de la carrera.

A las diez de la mañana salió la marcha solidaria, una de las categorías en las que se dividió la carrera que sacó del cuartel a los diferentes batallones encabezados por el Coronel Jefe del regimiento junto con David Nieto.

Mientras la marcha llegaba a la ermita de Bótoa más de un centenar de corredores calentaban para su salida en la modalidad de competición. «Es un orgullo correr para ayudar a un compañero, es una competición sana porque el motivo real es la solidaridad, no importa quién gane la carrera», comentaban varios miembros del regimiento.

Inicio de la carera a la salida de la Base de Bótoa PAKOPÍ

A la Saboyana no faltaron compañeros de otros ejércitos como José Parejo, Cabo de Automóviles de la Base Aérea de Talavera, quién se inscribió la misma mañana porque hasta última hora no supo si podría asistir. «He luchado para sacar un hueco en el trabajo, he trasladado en autobús a compañeros para correrla juntos, quería apoyar y dar visibilidad a este evento», contó.

Calidad humana

Parejo logró subir al tercer cajón en su categoría pero el mayor éxito para él fue la calidad humana de la prueba. «La cadena de militares animando todo el recorrido ha sido increíble. Sabía que todo iba a estar muy bien organizado y que iba a ser emotivo pero ha superado con creces mis expectativas», afirmó.

Familiares de otros militares también se acercaron a la base para solidarizarse con David, como Belén Grau, hermana de la sargento Débora Grau, que falleció hace dos años realizando unas maniobras militares. «Hemos venido a animar a los saboyanos, mi hermana y mi madre están corriendo. La iniciativa es muy buena y hay que apoyar siempre a quién lo necesita», zanjó.

La línea de salida y meta, la carrera era de ida y vuelta, fue testigo de las lágrimas de emoción que se le escaparon a Faustino Nieto, padre de David al ver a su hijo hacer la salida junto a sus compañeros. «Es un día importante para nosotros, ha sido un año duro y ver que todo esto es por mi hijo me hace sentir orgulloso», contaba su padre, quién admira la fortaleza y el humor de David ante una situación que le ha cambiado la vida.

El soldado también estuvo arropado por sus tíos, que se desplazaron desde Plasencia, su hermana, su mujer y sus dos hijos.

La familia de David esperándole en meta. PAKOPÍ

Los nervios fueron los protagonistas antes de la salida. «Me fui de aquí hace justo un año, para mí ha sido como volver a casa», relató David que se sentía muy agradecido con sus compañeros y con todas las personas que fueron hasta Bótoa. «El objetivo es conseguir un bipebestador que me viene muy bien para estar de pie, ya que necesito estar en esta posición unas horas al día para la musculatura», explicó.

El aparato que ha hecho realidad la necesidad de Nieto cuesta ocho mil euros. Esto es una barrera más que encuentran las personas con movilidad reducida.

«El material ortopédico es muy caro y aunque hay ayudas no cubren todas las necesidades que en los jóvenes aumentan porque somos más activos», relató.

A estas dificultades se le suman las barreras arquitectónicas a las que se tiene que enfrentar en su día a día. «No te das cuenta hasta que te pasa. Hay bordillos, aceras destrozadas para la silla, pasos de peatones que no tienen bajada. A día de hoy queda mucho por cambiar en esto».

Lo que sí ha cambiado de momento para David es estar todo el día en la silla, desde ayer podrá ponerse en pie gracias a la carrera de los saboyanos.