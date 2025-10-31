HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?
Miguel Calderón, durante una actuación. HOY
Relevo del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz

La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón

Solo diez de los 16 personas que se inscribieron en el proceso se presentaron a todas las pruebas

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 31 de octubre 2025, 07:27

Miguel Calderón Domínguez, nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, fue el candidato mejor valorado en la ... entrevista que los aspirantes respondieron para lograr el puesto.

