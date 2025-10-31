La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón

Miguel Calderón Domínguez, nuevo jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, fue el candidato mejor valorado en la ... entrevista que los aspirantes respondieron para lograr el puesto.

Así consta en el acta que reúne la valoración de los postulantes a relevar al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, en la institución provincial. El documento, al que ha tenido acceso HOY, recoge que diez de los 16 demandantes que se inscribieron inicialmente llegaron a presentar todos los documentos, exponer su proyecto y responder a la entrevista.

Fueron la contestaciones a ese cuestionario las que decantaron que el contrato eventual de alta dirección, que no funcionario, fuese para el músico extremeño. Obtuvo un 91,5, que le permitió sacar ventaja sobre el siguiente (Esteban Morales), que tuvo un 85,5, y sobre el tercero, que fue puntuado con un 50 sobre 100. Este último es Antonio Moya Tudela, catedrático de Concertación de Ópera Española en la Escuela Superior de Canto de Madrid que ha anunciado en HOY su intención de recurrir el procedimiento. Este lunes dio el primer paso al solicitar a la institución el expediente completo del proceso administrativo. Moya Tudela es la persona que ha logrado la puntuación más alta en méritos, con un 90 sobre 100.

El candidato que anuncia recurso ha obtenido más puntos que el ganador en los méritos: 90 frente a 67

Miguel Calderón, en cambio, obtuvo 67 puntos en méritos. Este cacereño ha sido profesor de viola, música de cámara y ha ejercido la dirección de conjuntos en el conservatorio superior Bonifacio Gil de Badajoz durante cinco años, un tiempo en el que también puso en marcha la asignatura de 'Gestión Artística'. Es, también, graduado en Derecho por la UEx y actualmente ejerce como profesor en la Facultad de Educación.

El acta recoge que Calderón «destacó especialmente en la exposición realizada, en la que demostró claridad, orden y gran capacidad comunicativa. Su conocimiento de la realidad de los conservatorios, de la institución provincial y del contexto cultural en el que se enmarca la Oficina de Artes Escénicas resulta profundo y preciso».

La comisión que asesoró al diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, para que propusiera su nombre a la presidenta de la institución, Raquel del Puerto, considera que «el proyecto presentado se caracteriza por su realismo, su enfoque estratégico y su adecuada estructuración, incorporando además mecanismos de evaluación que garantizan su viabilidad y eficacia».

A todo esto, el candidato añade «una trayectoria profesional contrastada tanto en el ámbito cultural como en el pedagógico, lo que refuerza la coherencia entre sus méritos académicos y su experiencia práctica».

Por todo ello, en la Diputación indican que «reúne de manera sobresaliente las competencias, conocimientos y aptitudes necesarias para asumir con solvencia las responsabilidades del puesto objeto de provisión».

Segundo: Esteban Morales, que fue gerente de la OEx

El acta recoge una valoración comparativa del resto de candidatos. El segundo con mejor puntuación es Esteban Morales Gálvez, con 140,5 puntos (85,5 en la entrevista y 55 en méritos). «Presenta un perfil sólido, con amplia experiencia y un proyecto coherente, aunque se observan ciertas carencias en la metodología y en los mecanismos de seguimiento propuestos». El actual gerente de la Orquesta Ciudad de Málaga conoce Extremadura porque ejerció como fue timbal-solista en la Orquesta de Extremadura y ha sido gerente de esta entre 2016 y 2024.

El tercer puesto es para Antonio Moya Tudela que, como ya se ha indicado, va a recurrir. Ha obtenido 140 puntos (50 en la entrevista y 90 sobre 100 en méritos), «con un currículum excelente (incluye un doctorado, siete grados de Música y Económica), aunque su exposición no alcanza el nivel de claridad y solidez mostrado por los dos primeros candidatos, y su proyecto adolece de debilidades en la concreción de tiempos y viabilidad».

De Borja Quintas a Inmaculada de Frutos

Le sigue Borja Quintas Melero, que alcanza 131,5 puntos y «destaca por su sólida formación y notable experiencia musical de carácter internacional. Sin embargo, su conocimiento de la realidad provincial resulta insuficiente y el proyecto que plantea carece de la definición estratégica necesaria». En su curriculum aparece una intensa actividad operística en Rusia.

Alberto Cubero Moreno logra 99,5 puntos por sus méritos (84,5), «pero su entrevista resultó claramente insuficiente, evidenciando una falta de coherencia en la defensa de su propuesta». Es uno de los pocos aspirantes que reside en Badajoz, ha dirigido diferentes orquestas y ha creado el COOL (Córdoba Opera Lab), desde donde ofrece desarrollar su carrera a jóvenes talentos en el 'International Opera Studio de Córdoba'.

En sexta posición aparece Cristina Inmaculada de Frutos (84,5 puntos en total). Esta directora de orquesta y profesora de música es la única persona que ha participado en los dos procesos de selección, el que eligió a David Sánchez en 2017 y el que ahora opta por Miguel Calderón. Fue llamada a declarar como testigo en la instrucción para aclarar si la Diputación vulneró la Ley para contratar al hermano del presidente. La valoración le otorga ahora «experiencia pedagógica y en gestión cultural», así como considera que realizó una «defensa correcta» de su proyecto; pero apunta a una «falta de innovación y propuestas de mejora limitadas».

También pasaron todas las fases Natalia Remedios Montañés Bori, Carlos Federico Álvarez Molina, David Gómez Ramírez y Alberto Alpresa Rengel.

David Sánchez charla con el diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, en la última presentación del programa Ópera Joven. HOY

Cuatro fases para elegir al relevo de David Sánchez

El proceso de selección se ha desarrollado en cuatro fases: la entrevista y el curriculum vitae; la defensa del proyecto; la valoración de los méritos curriculares acreditados y, en cuarto lugar, la integración de puntuaciones y deliberación final de idoneidad. Es este último acta el que ha examinado HOY.

Este documento se firmó el 29 de septiembre en una reunión que tuvo lugar en el conservatorio Juan Vázquez. Está firmada por los dos directores de los conservatorios de Badajoz, Jesús David Valero y Yolanda Sánchez Baltasar, así como por la jefa de servicio de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación, Inmaculada Cordón. Se sumaron Francisco Rodilla León, catedrático de Musicología de la UEx y presidente de la Sociedad Española de Musicología, y Ángela Robles, gestora cultural y directora de la Universidad Popular del Ayuntamiento de Alburquerque.

Paralelo al procedimiento judicial

Miguel Calderón Domínguez tomará posesión de su puesto en las próximas semanas, un paso que la Diputación quiere dar porque requiere del responsable de la Oficina de Artes Escénicas para volver a sacar a concurso el contrato y poner en marcha el programa Ópera Joven.

Esta licitación quedó desierta en enero, dado que ninguna empresa quiso continuar con la organización de óperas en la provincia. Este hecho fue uno de los motivos que llevaron a David Sánchez Pérez-Castejón a presentar su renuncia y marcharse de la institución. El relevo se ha gestado de forma paralela al procedimiento judicial que busca aclarar si el ente provincial amañó el primer procedimiento para enchufar al hermano del presidente del Gobierno.