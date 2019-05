El empeño de La Albuera por combatir las infracciones no es generalizado en todos los pueblos de la región. El miedo a que los controles sean rechazados por los vecinos infractores y que eso influya en las elecciones hace que muchos regidores no pongan el más mínimo empeño en controlar estas conductas.

Pero en el caso de La Albuera, Manuel Antonio Díaz defiende estas campañas. «Yo no tengo miedo a que se multe a quien incumple las normas. En mi etapa como alcalde he visto muchos accidentes y cuando se produce una desgracia ya no hay vuelta atrás».

«Recuerdo un accidente próximo al pueblo en el que murieron varios chicos jóvenes. No recuerdo cuáles fueron las causas, pero sí sé lo que eso supuso para sus familias», añade.

El fiscal delegado de Tráfico, Diego Yebra, valora el esfuerzo de las localidades que se toman en serio los controles. «En Badajoz capital, por ejemplo, hubo el año pasado 54 positivos en droga. Y a nivel provincial la Guardia Civil denunció 3.500 casos».

La última gran campaña fue realizada por la Guardia Civil hace unos días en La Roca de la Sierra, donde fueron denunciados 30 conductores. «El problema de estos test es que sus efectos quedan un poco descafeinados porque siempre concluyen con una infracción administrativa sin consecuencias penales. Con el alcohol está claro que hay un delito cuando se supera la tasa de 0,60, pero en la droga no existe un punto de corte», lamenta Yebra.

A comienzos de año, un problema burocrático hizo que la Guardia Civil suspendiera los controles aleatorios. Pero ya se ha solucionado y las pruebas vuelven a practicarse con normalidad, confirma Diego Yebra.