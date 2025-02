«Mi miedo era que por la edad mi riñón no le sirviera a mi hijo»

Evaristo Fdez. de Vega Badajoz Lunes, 3 de julio 2023, 08:06 | Actualizado 10:47h. Comenta Compartir

Su hijo no hará la primera comunión. Ese es el terrible anuncio que le hicieron hace ahora 40 años a Manuel Fraile García. Pero esa predicción no se cumplió, por más que a su hijo Manuel le diagnosticaran el Síndrome de Fanconi. «Durante 35 años la enfermedad ha estado bastante controlada, pero en los últimos años su salud se había deteriorado y la única opción de evitar la diálisis era el trasplante de riñón».

En condiciones normales habría bastado con introducir su nombre en la lista de espera nacional donde figuran los pacientes necesitados de un trasplante. Pero el caso reunía un condicionante extra: el grupo sanguíneo de su hijo es el 0 positivo, muy poco frecuente, y la espera podría haberse alargado durante años. «Cuando un paciente renal entra en diálisis su calidad de vida se reduce a tres días porque cada 72 horas debe conectarse a la máquina. Cuando supe que iba a ser así decidí convertirme en donante vivo», explica Manuel.

Eso sucedió en 2019. Hasta entonces su hijo había trabajado en la ferretería El Candado de la avenida de María Auxiliadora y después, en una empresa de limpieza. «El problema es que para ganar un sueldo decente había que hacer horas extra y en esa época no bebía el agua necesaria», apunta Manuel Fraile Velardo, que ahora tiene 41 años.

«Es normal tener miedo, pero saber que tienes la posibilidad de dar vida otra vez a tu hijo debe estar por encima de todo»

«Me sentía mal y el médico me dijo que me fuera a urgencias. Me ingresaron un fin de semana y me pusieron suero para hidratarme pero los nefrólogos nos dijeron, que era la hora de entrar en diálisis», prosigue.

Desde entonces no ha vuelto a trabajar y aunque nunca ha tenido que conectarse a la máquina de diálisis, los últimos años han estado marcados por las dificultades para desarrollar una vida normal. «Me dolían las articulaciones y los músculos, solo podía caminar distancias pequeñas».

La necesidad del transplante apremiaba pero el camino para hacerlo realidad no ha estado exento de dificultades. «Cuando llegó la pandemia yo me hice cargo de todo lo que necesitaba mi hijo. A él lo vacunaron, pero nos decían que a su pareja no le podían administrar la vacuna. En esa época recurrimos a Jesús Gumiel, el presidente de Cocenfe, para que mediara ante el SES. Y rápidamente la vacunaron».

En esos meses de confinamiento la preparación de la operación se ralentizó, pero cuando todo parecía que iba por buen camino el proceso se frenó porque los médicos comprobaron que el riñón que pensaban extraer, el izquierdo, no tenía una sola arteria de riego sino dos.

En Badajoz se había llevado a cabo alguna intervención de estas características, pero el equipo médico les animó a desplazarse hasta el Hospital 12 de octubre de Madrid por ser un centro especializado en operaciones similares. «El proceso se puso en marcha el año pasado, pero tuvimos la mala suerte de que se perdiera la documentación. Después hubo un problema con las grapas que se utilizaban en este tipo de intervenciones y se produjo un nuevo retraso. Hasta que el 20 de abril llegó la oportunidad».

Cuenta el padre que quien peor lo pasó en esos días fue su esposa porque el mismo día tenía ingresados en el hospital a su marido y a su hijo. «Ingresamos en habitaciones distintas. Primero me quitaron a mí el riñón y después de limpiarlo de grasa y quedarlo perfecto, se lo trasplantaron a mi hijo».

De esta forma tan sencilla describe Manuel Fraile García su paso por el hospital. «A mí me dieron el alta a las 36 horas y desde el primer momento hice vida normal porque fui el encargado de acompañar a mi hijo en esos días. Él estuvo cinco días en observación y otros cinco en la habitación, desde el primer momento se vio que todo había ido bien», explica.

«Antes del trasplante yo necesitaba un segundo apoyo, caminaba apoyado en mi pareja o en mis padres. Pero la primera vez que me levanté de la cama después del trasplante me di cuenta de que estaba mejor», asegura el receptor del riñón.

«Ahora puedo andar, el último paseo lo di con mi padre hace un par de días y fuimos desde Manuel Rojas (San Roque) hasta el centro de salud de la Paz por los paseos del río. Al terminar nos acercamos al restaurante Palomo, frente a Tráfico, y volvimos a casa por El Corte Inglés», relata feliz mientras añade que en total debieron caminar más de 10 kilómetros.

Desde la operación han transcurrido más de dos meses y aunque todo marcha como se esperaba no han faltado los inconvenientes. El principal, pocos días después de la operación. «En la primera revisión nos dijeron que algo no iba bien, pero después de estudiar las analíticas cambiaron la medicación y todo mejoró de nuevo». «Ahora me encuentro fenomenal, optimista, eufórico: puedo caminar y hacer cosas que antes no hacía», comparte Manuel Fraile hijo.

«Yo tengo un riñón menos, pero mi vida sigue siendo la misma. Mi miedo era que por razón de edad mi riñón no le valiese, porque existía la posibilidad de que la donación la hiciese mi hija, que también tiene el grupo 0 positivo, pero tiene dos niños y estamos hablando de una operación», completa su padre.

«Yo le diría a todas las familias que se encuentren en una situación parecida a la nuestra que es normal tener miedo, pero saber que tienes la posibilidad de dar la vida otra vez a tu hijo debe estar por encima de todo. Nosotros hemos luchado toda la vida por él, ha sido duro, y cuando te dicen que va a entrar en diálisis el mundo se te viene encima. Pero cuando existe una solución hay que ir a por ella».

