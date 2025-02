«Me da miedo que enganchen el cable de las luces de Navidad a mi balcón»

Rocío Romero Badajoz Martes, 17 de octubre 2023, 07:19 Comenta Compartir

A sus 87 años, Carmen Jaramillo acaba de descubrir que el Ayuntamiento le ha enganchado el cable para soportar las luces navideñas a la barandilla de su terraza. Y la cabeza le ha devuelto a 2020. Entonces, estuvo un mes dando vueltas hasta que logró ... que los operarios retiraran la misma instalación que vuelve a colgar de su balcón. «Llamé a la Policía Local, al Ayuntamiento y a todos sitios donde me dijeron... pero al final fue mi hija corriendo tras los operarios hasta que vinieron a retirarlo. Nos dijeron que tenían el aviso para hacerlo». Pero hasta que su hija no buscó a los operarios, no le quitaron el cable.

Carmen tiene miedo. No porque la terraza esté en mal estado, sino porque el edificio con fachada hacia la avenida de Santa Marina tiene 57 años y, aunque ella tiene la barandilla en buen estado, duda de que pueda soportar el peso de los cables y las luces. Ampliar Enganche a la barandilla de la terraza de Carmen Jaramillo. J. V. Arnelas Por eso el pasado miércoles, cuando regando las plantas advirtió que habían sujetado la instalación a su balcón, se puso en contacto con la Policía Local. Ahí, asegura, le dijeron que nadie le puede acoplar a la terraza ni a su fachada nada sin su permiso. Y que estaba en su derecho de dirigirse al Ayuntamiento para reclamarle que lo retiraran. Pero le indicaron que debe acudir al ayuntamiento y rellenar un formulario que le entregarían en el Registro, algo que se le hace cuesta arriba con sus 87 años. «Ya no tengo piernas para ir hasta allí». Carmen Jaramillo cree que el Consistorio podía plantear a las comunidades de vecinos colocar ganchos directamente a las fachadas allí donde requiera empalmar cables. Pero no atarlos directamente a las barandillas, sin preguntar y sin saber el estado de los inmuebles. Estos cables se quedan, explica, hasta después de Carnaval. Dado que sirven para el próximo alumbrado. Ella solo lo tuvo en una ocasión, durante aquel mes de 2020 hasta que se lo quitaron. Entonces lo enlazaron al balcón de su vecino de abajo, a la segunda altura. Hasta que este octubre los operarios se lo han puesto a ella sin consultar e ignorando la petición que realizó hace tres años. Desde el Ayuntamiento no se pronuncian, aunque este año marchan a toda prisa para colocar el alumbrado navideño. Generalmente, el Consistorio esperaba a noviembre para poner las primeras bombillas. Pero desde 2022 las primeras semanas de octubre son el momento elegido. Con los termómetros acercándose a los 30 grados, resulta muy extraño leer los carteles de 'Felices Fiestas', ver las bolas típicas de los árboles, las estrellas y los paraguas. Se encuentran en la avenida de Huelva, en el parque de San Fernando, en Carolina Coronado, en el Casco Antiguo... El Ayuntamiento adjudicó el año pasado a Iluminaciones Ximénez el contrato del alumbrado navideño hasta 2026 por 1.577.814 euros. Incluye el Carnaval y la Feria de San Juan. Ampliar Luces de Navidad instaladas a mediados de noviembre y con 30 grados en el termómetro. Casimiro Moreno Uno de los motivos de que se adelante la instalación de las luces es que esta empresa se encarga del alumbrado en muchas ciudades españolas y, para llegar a todas, adelanta los trabajos. Desde la pasada semana se pueden ver en Vigo, Madrid, Granada, Badajoz, San Sebastián, Ceuta, Almería, Huelva y Burgos. Además, en Badajoz se han extendido a otras zonas donde no solían tener esta decoración. Por ejemplo, Cerro Gordo o las pedanías. Lo habitual es que las luces se enciendan el último viernes de noviembre. Aunque ya están listas en muchos puntos, falta por terminarlas en la avenida de Santa Marina. Así que el Ayuntamiento tiene tiempo para retirarle el cable del balcón a Carmen Jaramillo.

