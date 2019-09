Miedo en el Casco Antiguo El acierto del pacto entre PP, Cs y Vox se demostrará en la rapidez para atajar los problemas que surjan, como este repunte de delincuencia ¿Es lógico que la jefatura no esté 24 horas abierta si los vecinos se sienten inseguros?. :: hoy ROCÍO ROMERO Badajoz Domingo, 8 septiembre 2019, 10:18

Desánimo y preocupación. Esa es la sensación que empieza a calar en el Casco Antiguo. El corazón de la ciudad, después de tanto esfuerzo y tanto dinero invertido, vuelve a ser un lugar donde los vecinos temen la siguiente pelea y el próximo asalto.

Es cierto que la Delegación del Gobierno niega el repunte de delincuencia que denuncian tirando de datos y estadísticas. Pero también es verdad que las noticias que han ido apareciendo en HOY este verano dibujan un deterioro de la convivencia.

El menudeo de drogas nunca se fue, pero ahora es más visible. O más frecuente. Y hay más reyertas y robos. No solo el que esta semana sorprendía a los camareros de la Corchuela, el de los coches aparcados en la Alcazaba y hasta en la residencia universitaria que está frente a la antigua jefatura de la Policía Local de la calle Montesinos.

La inseguridad es también una sensación subjetiva y el cierre de la jefatura ha incrementado esa percepción

Seguramente haya más de una causa en la inseguridad. Y probablemente una de ellas sea el traslado de la jefatura de la Policía Local a Valdepasillas. Es obvio que los agentes han ganado en operatividad, con instalaciones adecuadas y mejor conectadas con el resto de la ciudad.

Pero también salta a la vista que su marcha del barrio ha contribuido a que el ambiente empeore. Incomprensiblemente, allí solo hay agentes de lunes a viernes y en horario de mañana. Esta semana han anunciado que abrirán por las tardes. Pero no los fines de semana, y los vecinos también se sienten desprotegidos en sábados y domingos.

Ya puede haber decenas de agentes vestidos de paisano por las calles (si los hay) que la seguridad es también una sensación subjetiva. Sin la jefatura crece la percepción de riesgo. Solo con ver entrar y salir los coches patrullas, los delincuentes se cortan y los ciudadanos se sienten más tranquilos. Ante los últimos acontecimientos, ya está tardando el Ayuntamiento en ampliar aún más el horario y destinar allí más agentes.

Delante de PP, Cs y VOX hay una asignatura que no puede pasar de este septiembre. El acierto de este pacto político se notará en la rapidez para atajar los problemas que se presenten. El Casco Antiguo no es el Bronx, pero los residentes alertan de que ha entrado en declive y admiten que se les ha colado el desaliento. Muchos de ellos son pacenses que pusieron su ilusión en volver a estas calles pensando que la regeneración solo llegaría con familias normalizadas. Ahora están dando la voz de alarma. Cuando estos empiecen a trasladarse a otras zonas de la ciudad y sus casas dejen de atraer a nuevas familias no habrá marcha atrás. La recuperación del Casco Antiguo será más complicada.

En este tema no caben discusiones sobre competencias con la Policía Nacional. A todas luces resulta insuficiente la pequeña oficina que estos tienen en la Plaza Alta, y la presencia de ambos cuerpos tiene que ser mayor.

El Ayuntamiento debe ser tajante en reivindicar ante la Delegación del Gobierno más esfuerzo, y ser bastante más diligente en devolver a la Policía Local a sus calles. La presencia constante que se vio durante la campaña electoral ya ha bajado.

Quizás por eso denuncien más delincuencia. Y más miedo.