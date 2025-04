La meta de los besos al cielo

Natalia Reigadas Badajoz Domingo, 7 de noviembre 2021 | Actualizado 08/11/2021 10:31h. Comenta Compartir

Dos mellizos corriendo juntos, un vecino de Cuenca que quiere correr todas las maratones de España, una debutante con una espina clavada o el corredor más longevo. En una carrera de 42 kilómetros y 195 metros siempre hay un millón de pasos y mil historias que contar. Este año en Badajoz, sin embargo, destacaron los besos al cielo. La pandemia provocó que la Maratón Ciudad de Badajoz 2020 se suspendiese una semana antes de celebrarse. La edición de 2021 ha tardado 32 meses en llegar y estuvo marcada por los homenajes. En algunos casos los recuerdos fueron para víctimas de la covid y en otros homenajes pospuestos también a causa de la pandemia.

Muchos corredores cruzaron la meta señalando con su dedo al cielo o mandando besos. Fue el caso de Víctor López que besó el dorsal 288 y lo mostró al público al cruzar la meta tras terminar la maratón poco antes de las cuatro horas. El dorsal llevaba el nombre de Isabel Correa, su madre, que murió hace dos años. «Lo tenía preparado para el año pasado, pero no pudo ser y este año, la verdad, no estaba preparado para correr. Pero, aunque no iba a hacer ninguna marca, mi reto era hacer la maratón para dedicárselo a ella».

Los militares, que siempre participan en esta carrera, también homenajearon a la sargento pacense Débora Grau que murió en unas maniobras. Sus compañeros de la base General Menacho portaron un dorsal especial y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, regaló una imagen de la Virgen de La Soledad a su familia.

En total 240 corredores de 464 inscritos finalizaron la maratón y 442 de 761 inscritos completaron la media. En lo deportivo, Mercedes Pila ganó por tercera vez la prueba. La ecuatoriana afincada en Jarandilla de la Vera lloró al entrar en meta. La carrera comenzó para ella con problema en las piernas, pero se repuso para conquistar su tercer título con un tiempo de 2.42.26 horas. Patricia Carreira fue la segunda clasificada y Sonia Rangel la tercera.

En categoría masculina el ganador también es un repetidor. José Gaspar, un corredor portugués que ya se impuso en 2017 en esta carrera y que la terminó en 2.27.13. Le acompañaron en el podio Francisco Javier Canelada y Carlos Rodríguez.

José Manuel Montero se impuso en la sexta edición de la media maratón con un tiempo de 1.13.08 mientras que en categoría femenina la victoria fue para Miriam Paurat que completó la media en 1.24.48.

Arriba, foto de familia del Club Maratón Badajoz; abajo, los tres primeros en categoría masculina y Mercedes Pila cruza la meta como vencedora. J. V. ARNELAS

La carrera se celebró sin problemas. Solo se produjo un atasco puntual en la autopista sobre las once de la mañana, según la Policía Local. El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz, Juancho Pérez, valoró positivamente la organización a pesar del reto que ha supuesto la pandemia y confirmó que en 2022, salvo emergencia, volverá a ser en el mes de marzo.

Debutantes

El día también estuvo marcado por las cuentas pendientes, por ejemplo, de los debutantes. Muchos pacenses llevan desde 2019 preparando la carrera, pero han esperado porque querían que su primer maratón fuese en su ciudad. En el Club Maratón Badajoz celebraron volver a la acción regalando carteles verdes con la letra 'L' en blanco a sus novatos. Uno de ellos lo llevaba Rocío Domínguez que cruzó la meta de sus primeros 42 kilómetros muy emocionada. «Me dio rabia en 2020 porque llevaba tres meses preparándome y se suspendió una semana antes. Tenía una espina enorme. Ahora siento una gran satisfacción personal». Empezó a correr hace seis años dentro del grupo de iniciación de mujeres del club.

En el lado contrario están los veteranos. Antonio Estepa, de 78 años, da nombre al trofeo de los corredores más longevos y terminó la media en 3.20 y muy tranquilo.

También tiene experiencia Raúl Viana que cruzó la meta con una bandera de España con el nombre de Villamayor, su pueblo, en Cuenca. Este corredor tiene un reto, terminar todas las maratones de España y pudo tachar la de Badajoz. «Estaba apuntado el año pasado, no pude venir por la pandemia y tenía muchas ganas de conocer la ciudad. Solo me queda la maratón de Vitoria entre las importantes».

También sorprendieron en meta los hermanos Ángel y Manuel Jesús Cantillo. Son mellizos, terminaron la maratón juntos y Ángel se está preparando para correr 300 kilómetros en 72 horas en el Algarve. Más kilómetros, más retos, más historias.