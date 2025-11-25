16 meses sin poder acercarse a El Faro para tres mujeres que intentaron robar cuatro iPhone

Ángela Murillo Badajoz Martes, 25 de noviembre 2025, 08:25 Comenta Compartir

Tres mujeres completamente vestidas de negro intentaron sin éxito robar este pasado sábado a mediodía en el centro comercial El Faro de Badajoz. Tras ser arrestadas por la Policía Nacional, este domingo se celebró un juicio rápido en el que han sido condenadas a no aproximarse a este espacio comercial durante 16 meses.

Las ladronas detenidas son vecinas de dos municipios portugueses próximos a Lisboa, una de unos treinta años y las otras dos de unos sesenta. Todo indica que se desplazaron a la capital pacense para intentar robar con el viejo truco de las bolsas forradas con papel de aluminio. Su objetivo estaba dentro de la tienda de MediaMarkt, donde entraron y directamente se dirigieron a la zona de Apple. Una vez allí, metieron cuatro Iphone 17, teléfonos móviles de alta gama, y cargadores. En total se llevaron tecnología valorada en unos 6.000 euros.

Este establecimiento cuenta con un vigilante de seguridad y con cámaras que registran lo que sucede en el interior. Además, la zona de Apple dispone de su propio circuito de videovigilancia, por lo que la maniobra fue rápidamente advertida.

Paradas en la puerta

Tras guardar los móviles, las mujeres fueron rápidamente frenadas en la puerta de la tienda y los dispositivos fueron recuperados sin sufrir ningún daño. A continuación llegaron los agentes de la Policía Nacional, que las arrestaron y las trasladaron a la comisaría, donde pasaron la noche en los calabozos sin querer prestar declaración. Tras pasar a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2, este domingo se celebró un juicio rápido. Al confesar los hechos y no contar con antecedentes penales en España, el juez les ha impuesto una pena de 16 meses de prohibición de aproximarse al centro comercial por la tentativa de hurto, además de cuatro meses de prisión, que tendrían que cumplir en caso de quebrantamiento de la orden de alejamiento.

Acto seguido, las mujeres fueron puestas en libertad y pudieron regresar a su país.