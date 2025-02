«Se usa la meritocracia para culpabilizar a los que no logran sus objetivos»

Natalia Reigadas Badajoz Viernes, 10 de junio 2022, 07:30 Comenta Compartir

Nació en Badajoz, se trasladó a Madrid para estudiar Periodismo, pero las prácticas y los trabajos que encontró al terminar la carrera no le daban para llegar a fin de mes. Logró una beca para la prestigiosa universidad Princeton, en Estados Unidos. Allí ha vivido 13 años que le han servido para ver que el sueño americano no es real. Ahora ha vuelto a vivir a Extremadura porque quiere estar tranquila y lejos de la violencia que asegura que crece en Estados Unidos. Su experiencia no ha sido fácil, pero ha servido para que Azahara Palomeque sea una columnista de referencia y poetisa. Ayer leyó parte de su obra en El Corte Inglés, especialmente de 'Currículum', un manifiesto contra la llamada meritocracia.

«En el libro cuento un poco mi experiencia. Empieza con un currículum tachado y luego se articula como una búsqueda de trabajo, de eso hablan los primeros poemas. A mitad del libro encuentro trabajo y habla de la cultura laboral, de la explotación. Lo que muchos hemos pasado», explica Palomeque.

«Se está utilizando la cultura del esfuerzo y la meritocracia para culpabilizar a la gente cuando no consigue llegar a las expectativas que se había marcado o cuando está en el paro cuando sabemos que hay una circunstancias sociológicas y económicas que influyen».

Palomeque explica que la meritocracia, «el tanto tienes, tanto vales», ha calado mucho entre la juventud que pensaba que con su esfuerzo podía lograr un buen trabajo y un buen sueldo y ahora se encuentra desempleada o con malas condiciones laborales. «Y eso se está aprovechando para eliminar derechos sociales».

Miedo a la violencia

En Estados Unidos también ha vivido de primera mano este problema. «Allí si no tienes trabajo, no tienes seguro médico». Sin embargo, por lo que decidió finalmente volver a Extremadura fue por el aumento de la violencia en este país, que asegura que ha empeorado con la pandemia y admite que vivía con miedo.

«Me voy a quedar donde pueda vivir tranquila», dice. «Me he venido porque no aguantaba más. Es un país muy hostil, los niveles de violencia han roto todos los récords. El otro día hubo un tiroteo en un sitio donde yo viví tres años».

