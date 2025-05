Unas 2.000 personas se manifiestan para reclamar la retirada del nenúfar en Badajoz

«Confederación, es tu obligación» y «Como en Mérida queremos el Guadiana». Son dos de los lemas que unas 2.000 personas corearon en la ... mañana de este sábado entre la Delegación del Gobierno en la avenida de Huelva y la Conferderación Hidrográfica en Sinforiano Madroñero.

Durante dos horas, los manifestantes convocados por la asociación 'Salvemos el Guadiana' mostraron su descontento por el estado del río a su paso por la capital pacense y por la lentitud de las administraciones. Primero, en ponerse de acuerdo, como han hecho esta semana. Segundo, en iniciar los trabajos. Se espera que estos comiencen el próximo año y terminen, dentro del tramo urbano, en 2028. Se prolongarán después en el cauce afectado a las afueras de la ciudad.

«Menos samba y más trabajar» se podía leer en una pancarta. La portaba Juan Valor que explicó su significado: «Que se pongan a trabajar ya en vez de decir que se van a sentar y que hace falta un acuerdo. Que se pongan ya a trabajar y que lo hagan en verano, no en invierno, que como venga una riada dejan de hacer las cosas, y después van pasando los años y no hacen nada. Solo quitan el camalote, que es más fácil que el nenúfar. Lo mismo que han limpiado el río en Mérida, que lo hagan en Badajoz».

Las referencias al estado del río en la capital regional fueron constantes. Aunque en Mérida nunca se ha detectado nenúfar mexicano, la planta invasora que plaga el tramo de Badajoz y que presenta muchas dificultades para su extracción por está enraizada en el fondo. Esta especie se detectó por primera vez en el arroyo Cabrera, una vez pasado Mérida.

El perfil del manifestante de este sábado era el de un pacense a partir de 60 años. Muchos recordaban el estado del cauce hace décadas, algunos incluso cuando se bañaban en las playas y varios comentaban que en su día llegaron a beber de él. «La gente mayor ha vivido un río limpio», razonaba uno de los pocos manifestantes que bajaba de los 40.

Hasta se podía ver una pancarta grande de la 'Plataforma por unas pensiones dignas' y a muchas personas detrás de ella con sus propios lemas en favor del río. «Gobierne quien gobierne, el Guadiana se defiende», coreaban.

Los niños llegaron con los scouts, como Emiliano Sabala, de nueve años y que acudió con su grupo de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. «Me da pena ver el río con la planta flotando», resume. Los piragüistas también bajaron la media de edad. Con la camiseta del club Badajoz reclamaban: «Quítenlo ya, queremos entrenar». Explicaron que la planta supone un peligro durante los entrenamientos. Si uno de ellos se cae al agua corre el riesgo de quedarse enredado en las raíces y no poder salir nadando.

Añadieron que cada vez hay más manchas de esta plaga y que les obliga a remar haciendo 'zig zag'. «El Guadiana es el río más ancho de todos los que he remado en Extremadura, es tan ancho que podríamos tener competiciones nacionales y no se puede organizar por el nenúfar, es una pena», denunció Daniel con 13 años.

No se veían muchos manifestantes de una edad media. De los 15 pasaban a los 60, con muy pocos asistentes dentro de esa horquilla.

Ampliar Manifestantes en la concentración para urgir una respuesta contra el nenúfar. CASIMIRO MORENO

Los pescadores también estuvieron representados por Manuel Manzano, presidente de la asociación de sociedades de pesca de Badajoz. Desconfía del cumplimiento del acuerdo que han alcanzado el Ayuntamiento de Badajoz, la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura esta semana, que prevé iniciar los trabajos de deslodado a partir de 2025 y que estos comiencen en el tramo urbano un año después.

Manzano teme que la firma quede en papel mojado y reclama agilidad a las administraciones. Se preguntó, de hecho, por qué no ha visto nunca a la presidenta de la Junta, María Guardiola, mostrar su preocupación por el río en Badajoz.

15 minutos de paso

Entre cabecera y cola de manifestación tardaban en pasar entre diez minutos y un cuarto de hora. Por la avenida de Miguel Celdrán, el presidente de la federación de vecinos Siglo XXI, Anselmo Solana, pedía a los asistentes que caminaran más lentos. La cita estaba convocada a las 10.30 horas en la avenida de Huelva, salió poco antes de las 11 y llegó a la sede de la CHG a las 12.

El alcalde, Ignacio Gragera, cumplió su palabra y acudió a la manifestación. Pero se puso al final junto con otros ediles del PP: por ejemplo, el vicepresidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, o el diputado en el Congreso, Antonio Cavacasillas. No realizaron declaraciones políticas.

Tampoco lo hizo el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ricardo Cabezas, que acudió con una camiseta reivindicativa de 2018 junto a otros concejales de su partido. «Algunos llevamos muchos años reivindicando un río limpio», respondía si se le preguntaba la camiseta el concejal que ha pedido en varias ocasiones el cese del presidente de la CHG, Samuel Moraleda.

El portavoz municipal de Vox, Marcelo Amarilla, estuvo también presente. «Estoy aquí como un vecino más, hay que meterle mano al río», dijo. «Si no se quitan las plantas, el río se muere y hasta las barcas de los bomberos se atascan».

«Solo hay que pasear por el río para ver que está muriendo» Antonia Parras Ciudadana

En la marcha se respiraba mucho enfado ciudadano con los políticos. Como el de Antonia Parras, una pacense que suele pasear junto al cauce y se sumó al movimiento por un río sin nenúfar hace años. «Entonces hicimos un acto reivindicativo en Puerta Palma, he ido a tres manifestaciones y tengo claro que algo hay que hacer. Solo hay que pasear por el río para ver que se está muriendo».

Parras esperaba más gente y de menor edad, y lanzó su propuesta: «Esto se consigue arreglar presentando escritos oficiales con nuestros nombres y apellidos por parte de todos los que estamos aquí, colapsando con escritos oficiales la Confederación Hidrográfica del Guadiana, el Ayuntamiento, la Delegación del Gobierno y la Junta de Extremadura. Y si no nos hacen caso, hay que ir a Europa».

«Estamos sufriendo el desencuentro de las administraciones», lamentaba Juan Carlos Moralo, un pescador que no dudó en sumarse porque el nenúfar le impide practicar su deporte favorito. Yolanda Gavila portaba una pancarta en la que se podía leer: «Menos palabras y más hechos». «Que no digan que van a limpiar el río y no lo limpien», decía esta pacense de la asociación del Progreso que acudió con un grupo de vecinos. «Pío, pío. El nenúfar fuera del río. Cuá, cuá. El nenúfar nunca más», llevaron en otros letreros.

Había muchos grupos que acudieron juntos y ciudadanos que se sumaron solos. Muchos de ellos con un lazo verde en la solapa. Asistieron representantes de colectivos muy reivindicativos, como Luis Pacheco, de SOS Casco Antiguo, que decía sin dudar que «ahora que dicen que los políticos se han puesto de acuerdo es cuando hay que apretar».

Amigos de Badajoz también estuvo presente con su presidente, Manuel Cienfuegos, que insistía en que el río es también patrimonio natural de la ciudad. Cienfuegos ponía el acento en que la convocatoria había resultado un éxito de público en una ciudad a la que le cuesta movilizarse. Aunque, precisó, a él le hubiera gustado ver a más gente todavía.