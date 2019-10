Mercadona estudia instalar un supermercado en el Hospital Provincial de Badajoz Vista del Hospital Provincial. / HOY La firma analiza el proyecto para abrir un supermercado en este edificio, donde la Diputación abrirá un mercado gourmet ROCÍO ROMERO Badajoz Miércoles, 16 octubre 2019, 09:04

La cadena de supermercados Mercadona estudia abrir uno de sus establecimientos en el Hospital Provincial de Badajoz. Así lo confirmó ayer la firma a HOY, que precisó que en estos días analizan la viabilidad de este proyecto.

A la firma le gusta el emplazamiento y no sería el primer centro abierto en un edificio singular, según indicaron las mismas fuentes. Aunque el espacio disponible para el supermercado no se adapta a las necesidades de las nuevas tiendas. Aún así, es un proyecto que está en estudio y no es el único en la ciudad en estos momentos.

El edificio es propiedad de la Diputación, que no realizó ayer declaraciones a preguntas de HOY sobre esta posibilidad.

Así, este edificio del siglo XVII donde se plantean usos comerciales y de restauración podría contar ahora con el supermercado.

Según la compañía, no sería el primer edificio histórico en albergar una de sus tiendas. Hay que tener en cuenta que esta firma quiere ahora implantar un nuevo modelo de supermercados, denominados de 'nueva generación', con el que busca alejarse de sus competidores, implantar la eficiencia energética y acercarse a los cascos antiguos de las ciudades donde sólo quedan algunas tiendas de barrio. Cerca de este inmueble, sin embargo, se encuentra el supermercado de El Corte Inglés de Juan Carlos I y el Plaza Día de San Francisco.

En Talavera de la Reina van a demoler una antigua tienda Merkamueble, en el centro, para construir uno de sus establecimientos y dotarlo de un área con mesas y sillas donde poder consumir lo que se allí se adquiera, según la cadena Cope de la localidad.

Hace casi un año, la compañía abrió una tienda en el centro de Melilla. Para ello rehabilitó la Casa Montes, construida en 1926 y reconocida como patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad autónoma.

La compañía analiza la viabilidad de la operación en un edificio histórico que tendrá distintos usos

La dotación de este supermercado en el antiguo Hospital Provincial de Badajoz supone un nuevo servicio en un edificio que se ha planteado para cumplir funciones muy distintas. Desde el mercado gourmet que la empresa constructora debe terminar el año próximo a la Escuela de Idiomas o la Biblioteca Regional, que están pendientes del traslado. En este contexto, Mercadona actuaría como locomotora del propio edificio para atraer gente durante prácticamente todo el día.

En los últimos meses han surgido distintas voces que proponen la vuelta al edificio del centro de salud de la zona centro. Como se sabe, hace casi un año que el SES le busca una nueva ubicación por problemas en su estructura. Tanto el Ayuntamiento como diferentes colectivos han propuesto en los últimos meses que esa dotación vuelva al Hospital Provincial, donde estuvo durante años y que el inmueble recupere ese uso.

En 2005 se desclasificó el uso del inmueble para que pudiera convertirse en Parador Nacional

Pero el presidente de la institución, Miguel Ángel Gallardo, lo ha rechazado. También el SES, que en alguna ocasión ha considerado que las instalaciones sanitarias del edificio ya no existen.

Según el presidente provincial, la parte que no se está rehabilitando del Hospital Provincial hay que demolerla porque tiene problemas estructurales, y a su entender, volver a construirla para albergar el centro de salud de la zona centro no es lógico, según recogió Efe el 2 de febrero.

No todo el edificio está protegido, por lo que el supermercado puede salir adelante. Además, hay que tener en cuenta que se desclasificó el uso de ese inmueble en 2005. Se hizo para facilitar su rehabilitación y apertura como parador nacional. Pero, como se sabe, ese proyecto no salió adelante. Sin embargo, el edificio quedó sin uso específico. Y por eso ahora puede acoger funciones tan diversas.

La primera dotación en salir adelante será el mercado gourmet. Las obras debían haber terminado el mes pasado, pero la Diputación ha ampliado el plazo a la constructora hasta seis meses por la aparición de distintos restos. También ha aumentado los fondos para esta actuación con 250.000 euros. Invierte ya 2,8 millones. Además, ya está adjudicada la explotación del mercado a la empresa Larry Smith, que pagará 146.000 euros anuales por gestionarlo durante dos décadas.