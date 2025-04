El mercado navideño de Badajoz se convierte en un escaparate de artesanos de la región

Rocío Romero Badajoz Jueves, 8 de diciembre 2022, 07:46 | Actualizado 09:03h. Comenta Compartir

«¡Te encontré!». Esa es una de las frases que más escucha Granada en el puesto de Chocolates Moro, seguida de «el año pasado me ... lo llevé y me encantó». El mercado navideño de San Francisco se ha convertido en un escaparate de artesanos extremeños, que encuentran en el Paseo de San Francisco un punto donde dar a conocer su mercancía. La de Granada es un chocolate plantado en Papua Nueva Guinea, Madagascar, Bolivia y Uganda. Pero que tuestan, muelen y dan forma en el obrador de Llerena que regentan Fernando Moro y Ángeles. Lo hacen siguiendo el lema «bean to bar» para tratar cada fruto de la manera más artesanal posible. Así, junto al templete se puede comprar esta semana una bolsa de cáscaras para hacerse una infusión, tabletas o tiras de naranja cubiertas de una fina capa del mejor dulce. A partir de 3,5 euros.

Con el auge del comercio on line, a muchos artesanos les sale más rentable contar con una página web que una tienda física. Por eso este mercado permite a los artesanos acercarse a su público. En las 48 casetas se pueden comprar las acuarelas de Blanca Ambel y su sello Kaotic Art, las agendas de 'Badajoz me mola' que diseña Cristina Lázaro y los planos del arquitecto pacense Víctor Flores. Como una Navidad con jamón es siempre más agradable, en Forja Extremeña tienen los jamoneros, Karui ha vuelto a traer su joyería de papel y Paqui Benavente ha llegado con sus muñecas de trapo. «Badajoz responde de maravilla» al mercado de Navidad, dicen desde La Telaña Handcraft Beatriz Rodríguez vende directamente sus productos bajo la marca la Casita de Beatriz Roma. Esta arquitecta de Badajoz decidió darle un vuelco a su vida para dedicarse a las ilustraciones. Las plasma en cuentos y libros, pero hace tiempo se animó a ponerlas en sudaderas, chaquetas vaqueras y ropa de bebé hasta convertirlo en una buena fuente de ingresos. «Todas los dibujos están hechos a mano», explica. Algunos salidos de su imaginación y otros reproducidos, pero siempre con un toque personal. Desde hace cuatro años es fiel a San Francisco. «Suelo repetir porque mi empresa es on line y este es un escaparate para la gente de Badajoz. Al no tener tienda física no me conocen y al ser más de un mes da la posibilidad de que también me conozca mucha gente que viene de fuera. Además, durante el resto del año noto mucha gente que me ha conocido en el mercado». Títeres Algo parecido ocurre en el puesto de «Se Levanta el Telón, los titiriñecos». Aquí se venden los guiñoles que Eduardo Silva hace en su taller de Badajoz. Aunque suele trabajar bajo encargo, es fiel a un mercado donde repite por cuarta vez y ofrece títeres a partir de ocho euros. Frente a dispositivos electrónicos, el juguete artesanal resiste en un mercado donde también se pueden encontrar piezas de belenes, espadas de madera, marionetas de Pinocho y las bolas transparentes con un Lego dentro rodeado de poliespán para colgar del árbol. Por cuatro euros, Stitch y las figuras de Harry Potter son siempre las más demandadas. Igual que los bolsos de La Gorgona. Beatriz Montero hace la maleta a finales de noviembre para trasladarse a Badajoz hasta que terminen las Navidades. Lleva ocho años cambiando Cádiz, donde se ha especializado en trabajar la piel de Ubrique, por el Paseo de San Francisco. De piel de vaca son los bolsos que vende a partir de 40 euros y que son llamativos por sus contrastes. Aunque muchos de los que se acercan terminan llevándose un cinturón de piel cortado a medida en el momento y con una hebilla que pueden seleccionar en el mismo puesto. De las Hurdes llegan los pendientes de La Telaña Handcraft, hechos a mano con una técnica de cobre esmaltado al fuego. «Badajoz responde de maravilla», dice Juani Martínez. De 21 a 29 euros. Pero si hay alguien que vende, y mucho, es la churrería de Paco. Dos churritos a un euro y familias con tres hijos dándoles una merienda cena por menos de 10 euros antes de volver a casa. Aunque hoy sea festivo, habrá que irse a dormir.

