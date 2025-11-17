HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hosptial Universitario de Badajoz. HOY

Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz

El incidente ha tenido lugar en la tarde de este domingo en el campo fútbol Eusebio Bejarano

R.H.

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:02

Comenta

Una menor de 16 años ha sufrido un trauma craneal en un accidente deportivo este domingo por la tarde.

Según señala el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se recibió una llamada en la centralita minutos antes de las 20.00 horas, concretamente sobre las 19.51 horas, en la que se daba aviso de un incidente en el campo de fútbol Eusebio Bejarano (campo de la Federación).

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud que, tras atender a la menor en el lugar del suceso, trasladó a la joven hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado «menos grave».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de Montijo muere arrollado por un tren en Aljucén
  2. 2

    Una discusión de tráfico provoca una pelea en el barrio de San Fernando de Badajoz
  3. 3 Aviso de la Aemet: intenso frío en Extremadura a partir de esta semana tras los últimos episodios de lluvia
  4. 4

    Políticos extremeños que decidieron irse
  5. 5

    La masonería vuelve a Badajoz
  6. 6 Jorge González gana la media maratón Elvas-Badajoz
  7. 7

    Explotación sexual en Cáceres: en pisos y con alta rotación de extranjeras
  8. 8

    La menor detenida por matar a su cuñada en Asturias ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  9. 9

    La Junta de Extremadura dará ayudas por contratar a abuelos en paro para que cuiden de sus nietos
  10. 10

    Plasencia busca agua embotellada: «He visto a familias llevándose doce garrafas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz

Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz