Una menor sufre un trauma craneal en un accidente deportivo en Badajoz El incidente ha tenido lugar en la tarde de este domingo en el campo fútbol Eusebio Bejarano

R.H. Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:02

Una menor de 16 años ha sufrido un trauma craneal en un accidente deportivo este domingo por la tarde.

Según señala el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, se recibió una llamada en la centralita minutos antes de las 20.00 horas, concretamente sobre las 19.51 horas, en la que se daba aviso de un incidente en el campo de fútbol Eusebio Bejarano (campo de la Federación).

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud que, tras atender a la menor en el lugar del suceso, trasladó a la joven hasta el Hospital Universitario de Badajoz en estado «menos grave».