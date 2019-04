La menor de Badajoz que alegó sufrir acoso escolar pone una nueva denuncia por amenazas Los padres de la menor, Sara Aparicio y Domingo Rivero, muestran la denuncia presentada.: / / C. MORENO La Delegación Provincial de Educación cerró el proceso indicando que el caso de la Escuela Virgen de Guadalupe no era acoso escolar N. R. P. Martes, 16 abril 2019, 08:19

La menor que presentó una denuncia por acoso escolar en la Escuela Virgen de Guadalupe ha vuelto a acudir a la Policía Nacional, en este caso, alegando que recibe amenazas de sus compañeros de colegio.

La joven, de 16 años, presentó su primera denuncia el pasado 1 de marzo. Además de llevar el caso a la Policía Nacional, su familia informó al centro escolar. La semana pasada sus padres, Domingo Rivero y Sara Aparicio, denunciaron que tras mes y medio no tenían respuesta de las autoridades educativas y su hija seguía sin ir a clase. Al día siguiente, el colegio cerró la investigación concluyendo que no existía acoso escolar.

Mensajes

La familia no está de acuerdo con el fallo y esperan que el proceso judicial les de la razón. En estos días, además, la menor asegura que ha recibido mensajes amenazantes. En concreto, según destaca su denuncia, la joven ha recibido pantallazos de un grupo creado en una red social de mensajería en que el están sus compañeros de clase. En las conversaciones se indica que la denunciante consume pastillas, razón por la que justifican sus anteriores quejas. En otro mensaje, que ha adjuntado a la denuncia presentada ante la Policía Nacional, un usuario indica:«Y como me toque los huevos al novio me lo cargo. Ya que va con una navaja, se la clavo».

Además, Domingo Rivero, el padre de la afectada, está molesto con las autoridades educativas porque, finalmente, han cerrado el caso enviándoles una carta. Asegura que ni el colegio ni la Consejería de Educación les ha llamado en ningún momento.