Menacho remonta con las ventas de rebajas, que se alargarán hasta el día 15

El comercio de la zona centro ha cogido oxígeno este verano, gracias a unas rebajas cuyas cifras de ventas han remontado respecto a los dos ... años anteriores, marcados por la covid. Los comerciantes de Menacho y el resto de las calles comerciales de la zona centro han logrado sanear sus cajas este verano, tanto es así que van a alargar las rebajas hasta el día 15, coincidiendo con la vuelta al cole dos días antes.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la luz, la gasolina y la cesta de la compra aumentaron un 10,4% en agosto respecto al mismo mes de 2021. A nivel nacional el comercio textil sufre las subidas de precios a pesar de que no repercute totalmente en los consumidores. Sin embargo, las tiendas de la calle Menacho han afrontado esta última temporada de primavera-verano lo mejor posible.

Félix Retamar, presidente de la asociación de comerciantes de Menacho y adyacentes, comenta que los comercios han intentado mantener los precios de sus productos al mismo nivel con respecto a otros años.

«El acopio de mercancía para la temporada de primavera-verano no ha sido igual que en 2018 y 2019 ante la incertidumbre de si la gente iba a comprar o no», afirma el presidente de la asociación.

Añade que muchos comerciantes han preferido tener menos stock y asegurar las ventas de todos sus productos. En este sentido, ante una cantidad menor de ropa en sus almacenes y por la recesión que vive el país en estos momentos, las rebajas de este verano «no han sido tan agresivas como otros años».

No habrán tenidos precios tan bajos como en otras temporadas pero aún así los comerciantes han decidido estirar el periodo de descuentos hasta el próximo día 15, es decir, hasta que empiecen los colegios. «Posiblemente, ese último fin de semana, hagamos un evento final de rebajas donde sacaremos nuestras mercancías a la calle y haremos el rastrillo».

El sector de eventos, el mejor

Las opiniones que ha podido recabar HOY sobre las ventas de rebajas en verano varían en función del tipo de negocio. Los que mejores cajas han hecho han sido todos los vinculados con el sector de las celebraciones, por el fin de las restricciones de la pandemia.

Los comercios especializados en trajes de fiestas y para eventos como las bodas, así como los de calzado y complementos, han confirmado que las ventas han sido muy buenas. «Al ser una tienda especializada en sastrería siempre tenemos ventas y estamos ante la mejor campaña de los últimos diez años», comenta Jesús Redondo de 'Urban Tailor'.

Almudena Velarde de 'Rebeca', también está contenta. «Las ventas han ido bien porque dependemos de eventos como las bodas. Y me cuentan que la temporada se va a alargar hasta diciembre o enero», recalca.

Félix Retamar agradece el fin de los cierres perimetrales. «Con las restricciones que teníamos con Portugal y con el resto de las comunidades autónomas nos hicieron polvo», recuerda el presidente. Ahora, dice, ya vuelven a notar el regreso de los clientes portugueses a sus tiendas.

Sin embargo, otros comercios como los destinados a ropa para los más pequeños mantienen las ventas como pueden. Yolanda Hermosa, al frente de una de estas tiendas, relata que las ventas no van muy bien. Afirma que El Faro y las olas de calor han pasado factura al establecimiento en el que trabaja. «En esta época del año, la tienda suele estar llena de padres y madres comprando uniformes y ropa para sus hijos», comenta mientras observa la tienda vacía.

«Las ventas han sido positivas si las comparamos con los dos últimos años», afirma Félix Retamar

Paqui Macías de 'Tara' coincide con ella. «Este año ha hecho mucho calor y eso ha provocado que la gente no venga por Menacho y vaya a los centros comerciales. La gente solo venía por las mañanas que era cuando menos calor hacía y por las tardes no había nadie. Y cuando se acerca el fin de semana, la gente se va de Badajoz a sus casas en el campo o al pueblo», explica. Macías no cree que las ventas hayan sido malas pero «no hubiesen venido mal más afluencia de gente».

Félix Retamar y algunos comerciantes más como Macías creen que la temporada de otoño-invierno será un periodo bastante duro con la inflación de los precios. «En cualquier caso, confiamos en salir adelante este próximo invierno si tenemos en cuenta los nuevos servicios que están surgiendo en el centro y la posición de Badajoz como ciudad comercial», razona.

Para Retamar, pese a las sombras que planean en el país para el otoño, cree que Badajoz puede ser una excepción por el empleo que va a traer la Plataforma Logística y las obras públicas y privadas que se están haciendo en la ciudad y que, a su juicio, pueden contener la caída prevista del consumo.