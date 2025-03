Menacho espera que la apertura de la perfumería Arenal en el antiguo Zara reactive el comercio

La calle Menacho sueña con el momento en que el antiguo Zara, creado sobre el viejo teatro y cine, reabra sus puertas como perfumería Arenal.

La cadena quiere comenzar a funcionar en abril, pero el anuncio ya ha causado un efecto de esperanza en una calle que tiene la ilusión de recuperar el efecto tractor del edificio.

«Cualquier cosa que se abra, que sea una cosa interesante, es bueno. Todo es bueno: mueve la economía, la gente, el comercio y la calle Menacho necesita que se mueva», considera Mariló Muñoz, una pacense que andaba por Menacho el lunes.

«Se han ido viendo menos locales abiertos, no solo Zara. Antes venías y aprovechabas. Ahora no vienes porque no sabes lo que vas a encontrar abierto», reconoce esta pacense.

En las tiendas respiran con alivio ante el anuncio de esta semana. Parfois es un comercio de complementos, bolsas y ropa que se encuentra justo enfrente del antiguo teatro. Blanca Martínez asegura que la cadena de perfumería «es una buena alternativa para animar la calle. Nosotros, que estamos justo enfrente, queremos para que haya más afluencia de público. Como va a ser tan grande, en cuanto salgan nos tendrán enfrente. Esto nos va a venir muy bien a nosotros también», desea.

Esta dependienta admite que han notado la bajada de clientes desde que Zara cerró sus puertas en mayo de 2021.

Sonia Chica trabaja en la cafetería Granier, la más cercana al edificio. «Estoy encantada, como traiga gente igual que hace Primor (otra cadena de perfumería abierta en El Faro con dos locales), nos interesa mucho». La cadena Perfumerías Arenal se queda con todo el inmueble y ha pactado un alquiler de 20 años. Abrirá parte del edificio, donde venderá productos de perfumería, cosmética, parafarmacia y droguería.

«Además va a crear 20 puestos de trabajo», apunta Sonia Chica. El comentario general de los clientes que acudieron a la cafetería este lunes por la mañana versaba sobre la apertura de la perfumería.

«El acuerdo es una grandísima noticia, como también lo es el aglutinamiento de negocios en Menacho. Después del covid, el ciudadano pacense y de la provincia ha recuperado el gusto por pasear, hasta lloviendo. Antes caían cuatro gotas y no salía, ahora salen a ver escaparates y a pasear por el centro», argumenta Rafael Pedrero, propietario de la óptica Veo Veo.

«Eso es en lo que puede ganar el centro al Faro. Apuesto por reinventar al comercio y atraer al cliente. Las grandes superficies están condenadas al fracaso porque venden por internet. El negocio presencial será el pequeño y se tiene que reinventar para atraer al público», afirma este empresario.

Además, considera que es «necesario» para Badajoz tener una calle comercial que sea referente. «Tengo fe en que cuando pase la crisis el comercio volverá a ser pujante».

'Se alquila'

En la calle Menacho aún se ven carteles de ‘se alquila’ en algunos locales, como en Nerea Shoes. Pero también se ven otros que anuncian aperturas para las próximas semanas. A la mítica droguería El Globo, que se traslada desde San Juan, se suma Miss Elefantina, dedicada a los juguetes creativos. Kulteshop acaba de abrir sus puertas en Guardia Civil.

La bajada de los alquileres en los últimos meses ha hecho que otros comercios que estaban en vías aledañas se decidan por trasladarse a la vía principal. Entre ellos, Natura.