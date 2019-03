«Menacho es conocido por una calle y una base militar, pero pocos saben quién fue» Jacinto Marabel, delante del mausoleo de Menacho. :: j. v. arnelas Jacinto Marabel descubre a un militar curtido en más de 40 batallas que asumió la defensa de un Badajoz a punto del levantamiento popular MIRIAM F. RUA BADAJOZ. Domingo, 31 marzo 2019, 09:18

A Menacho no le quedó otra. Con los franceses rodeándonos y los poderes militar y político huidos de la ciudad, decidió resistir y el pueblo con él. El final es sobradamente conocido. Murió como un héroe sepultado por las piedras de la muralla, como había preconizado en su arenga a una población al borde del levantamiento.

Esa defensa a muerte de Badajoz frente a las tropas napoleónicas es la gesta más famosa del héroe de la guerra de la Independencia, pero antes se curtió en las decenas de batallas que discurren durante los treinta años que el jurista y escritor pacense Jacinto Marabel ha reconstruido en el libro 'Indomables. Historia del general Menacho y del cerco de Badajoz'.

Se trata de una biografía novelada que rescata la figura del general gaditano desde que a los 15 años decidió ser soldado, aunque por línea sucesoria le habría tocado hacer la carrera eclesiástica.

El general pidió una plaza de inspector en Cádiz justo antes de colocarle al frente de la defensa de la ciudad Entre batalla y batalla, tuvo seis hijos a los que conocía cuando regresaba de las guerras «Los pacenses fueron indomables. Los derrotaron una y otra vez, se rehacían y volvían a la lucha»

Él fue quien recuperó la tradición de su apellido, la de los Menacho Fajardo, una saga familiar que sirvió a los ejércitos reales desde los tiempos de los Reyes Católicos, pero que a mediados del siglo XVII se reconvirtieron al comercio al calor del boyante puerto de Cádiz.

Su vocación militar le llevó a combatir en más de cuarenta batallas, desde el sitio de Ceuta a la guerra del Rosellón, pasando por la de las Naranjas y hasta la Guerra de la Independencia. Es decir, Menacho llegó a Extremadura en 1810 después de haber combatido por media España.

«Cuando llega aquí se encuentra a un pueblo cansado y a un aluvión de gente huyendo de los franceses porque Badajoz fue el último bastión de la resistencia del suroeste peninsular», relata.

Cansado de la primera línea

Menacho por entonces debía estar un poco harto de la primera línea, tanto que pidió una plaza de inspector general en Cádiz pero -detalla Marabel- «no solo no se la concedieron, al contrario, le dijeron que se tenía que quedar en Badajoz y ser no solo el jefe militar, sino también el político».

Asume todos los poderes de una ciudad al borde del levantamiento popular y en estado de sitio, pero Menacho consigue que el pueblo se alíe con él. Marabel intuye que por imposición, practicando un caudillaje fuerte, pero también -apostilla- «porque no había otra opción: la gente no tenía a donde huir y el ejército que tenía que defendernos estaba en Portugal». Por eso, la muerte de Menacho dejó un vacío de liderazgo que se tradujo en la rendición de la ciudad al día siguiente.

Entre batalla y batalla tenía hijos. «Se casó en Cartagena y echando cuentas de cuándo fueron naciendo sus hijos, me di cuenta de que cada vez que volvía de una campaña conocía a un hijo y dejaba embarazada a su mujer, así tuvo seis hijos, aunque al último ya no lo llegó a conocer porque de Badajoz no volvió».

Estudiado a conciencia, Marabel ha consultado más de 200 fuentes documentales para trazar la semblanza del general, incluidas su hoja de servicio, la parroquial y su expediente personal. Con su libro, se salda un deuda «de conocimiento» -dice el autor-, en el 208 aniversario de su muerte. Una fecha que, pese a no ser redonda, se ha convertido en su año, por el interés generado en torno a su figura, gracias en buena parte a la exposición inaugurada este mes en el palacio de Capitanía.

«Menacho es conocido por una calle, un cine y una base militar, pero pocos sabe quién fue. En definitiva, no es conocido pero sí muy reconocido y con este libro he pretendido acercar sus gestas de una manera atractiva y digerible, aunque es un libro que hay que masticar», opina Marabel.

Un militar con malas pulgas

La última biografía que se conoce de Menacho se hizo hace más de cien años. La escrita por Marabel y editada por la Fundación CB, no solo desvela la faceta más personal del que califica como un «militar de los antiguos con malas pulgas», sino que transita por la historia de España desde el reinado de Carlos III al de Fernando VII y se detiene en Badajoz para ensalzar el carácter de un pueblo habituado a las guerras.

«Es un homenaje a Menacho pero también a los indomables, que es el título del libro y que extraigo de una cita literal de uno de los personajes históricos de la novela, que habla del espíritu de los pacenses que lucharon en la Guerra de la Independencia, en el sentido de que eran derrotados una y otra vez por las tropas de Napoleón y una y otra vez se rehacían y volvían a la lucha».

La Guerra de la Independencia se sintió especialmente en Badajoz, que fue sitiada en cinco ocasiones, pero como recuerda Marabel: «En esta ciudad siempre hemos estado en guerra y ahora quizás no, pero el espíritu de su gente hasta la generación de nuestros abuelos era habituarse a la guerra y a las derrotas».