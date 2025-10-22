Menacho y el Casco Antiguo de Badajoz se convertirán en un circo del terror para celebrar Halloween

R. H. Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:00 Comenta Compartir

Los centros comerciales abiertos de Menacho y Casco Antiguo de la ciudad de Badajoz preparan una tarde de Halloween «terrorífica» con una propuesta que convertirá sus calles en un circo del terror.

Con el apoyo de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Badajoz, el viernes 31 de octubre las calles comerciales de la zona acogerán talleres infantiles, pintacaras o un desfile de personajes de terror, entre otras actividades, para animar las compras antes del periodo navideño.

Asimismo, se contará con una ambientación urbana especial, con banderines, vinilos gigantes y decoración circense, transformando las principales calles de ambos centros comerciales abiertos en un espacio inmersivo.

En concreto, las actividades comenzarán a las 17,30 en el comienzo de la calle Menacho, una zona en la que un presentador dará la bienvenida a los visitantes, abriendo paso a una tarde donde «nada será lo que parece», dado que por todo el recorrido se moverán payasos asesinos, zancudos con muñecas diabólicas y personajes circenses dispuestos a sorprender a quienes se atrevan a acercarse.

Talleres infantiles

Además, los más pequeños tendrán su propio espacio con talleres infantiles de maquillaje y manualidades, repartidos entre Menacho y la zona del Casco Antiguo, según indica en nota de prensa el Ayuntamiento de Badajoz.

El ambiente de feria se completará con personajes sacados de los 'freak shows' circenses: una pitonisa dispuesta a leer el futuro, la mujer barbuda y el hombre forzudo en plena demostración de poder, además de una zona acrobática donde el fuego y la danza aérea serán protagonistas con bailarinas-acróbatas del inframundo que ofrecerán un espectáculo de pole dance y fuego.

También habrá un puesto de cócteles sangrientos sin alcohol, gratuitos hasta fin de existencias; y a partir de las 19,30 horas la música y el baile tomarán el relevo con un desfile de Halloween que recorrerá Menacho y la calle Francisco Pizarro, para terminar en torno a las 20,30 horas con un 'flashmob' colectivo.