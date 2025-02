Menacho aprovecha el tirón de Arenal, pese a la incertidumbre de más cierres

Nacho Albarrán: «Si los alquileres son altos, un emprendedor no puede abrir un negocio»

«Si los alquileres son altos, un emprendedor no puede hacer frente a la renta y a los gastos que conlleva abrir un negocio». Es el diagnóstico de Nacho Albarrán, propietario de una inmobiliaria con clientes en la calle Menacho. «Si tienes un alquiler de 2.000 euros, sumas a un empleado, luz, agua, mercancía... es mucho. La cuenta se va fácilmente a más de 4.000 euros al mes», explica. Este agente inmobiliario apunta a los precios altos como uno de los motivos de que haya una veintena de establecimientos vacíos. Algunos de ellos con su teléfono anunciado. Recuerda que la época dorada de Inditex ha pasado y si antes se alquilaba todo porque había mucha demanda, ya no. En su cartera hay locales con una precio de 900 euros al mes y espacio suficiente para poner un comercio. Pero también los hay por más de 3.000 euros, aunque son más grandes. «La situación es que los dueños no tienden a bajar los importantes», señala. «Tengo una serie de propietarios que han bajado considerablemente el precio porque no quieren echar a perder la calle Menacho como zona comercial. Pero otros piensan que el local cuesta realmente ese dinero y no lo bajan». Por eso, dice, hay un 20% de locales vacíos.