Memoria de octubre

Octubre nos trae el recuerdo de los días lejanos con tu nombre y de un ayer de pájaros y mariposas blancas, madrugando un débil gemido. Oímos el crujir de las hojas caídas cuando paseamos por las calles de nuestra ciudad, y volvemos a estremecernos.

Para unos, su mes preferido es abril; para otros, como un servidor, octubre nos hace suspirar y escribir a mano. Celebro mi santo, mi aniversario y mi cumpleaños, toda una carrefilera de emociones.

Comenzó octubre con la Feria de Zafra, y algunos se equivocaron de jamón, serrano por ibérico, que es como confundir las cerezas del Jerte con los plátanos de Canarias, un poner, o las puchas con las gachas.

En la Sala Ámbito de El Corte Inglés nos visitó Emilia Oliva, que nos habló de la obra de José Antonio Cáceres. A veces las palabras hermosas llegan a destiempo y confunden los caminos.

Llegó la gala de los premios Ciudad de Badajoz, de pintura, novela, poesía, escultura, fotografía y periodismo. Una apuesta por la cultura con mayúsculas, por parte del ayuntamiento de esta ciudad, que une voluntades y abraza fronteras. A veces asistimos con el corazón en un puño.

Fuimos a Piedras Albas, pueblo rayano pegado a la bella Alcántara, donde se homenajeó al grandísimo poeta, Juan Carlos Rodríguez Búrdalo, que sabe bien los secretos del oficio. Habrá otros que nos harán promesas para seducirnos, pero saben que no nos han engañado jamás. En mi barrio de Santa Marina, en su modestia, con algunas calles que no van a ninguna parte, sigue la plaza de Santa Marta a punto de caramelo, con su presencia de ánimo esperando a que no sé qué acto termine de inaugurarla, y vuelva a brillar con los elogios.

Seguimos oyendo un manso ruido, al son de las palmas. Escaramuzas y palabras huecas que navegan sin rumbo por el río, que nos llegan desde un atril o un estaribé. Y vamos sorteando gatos y farolas con pálidos reflejos. Seguimos necesitando versos nuevos con retazos de lluvia en la ventana. Volverán las promesas, pero seguiremos con malas comunicaciones, sin Ave, ni tren digno, ni autovía Cáceres Badajoz; con nuestro Guadiana invadido por el camalote sin remedio, sin el quinto puente. Y en la cola por renta per cápita. Quien da más. La camiseta de la verdad hay que ponérsela todos los días, no cada cuatro años. ¡Ay! La memoria de octubre.

-¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!