Mejoras en la pista de Balboa
R. H.
Jueves, 28 de agosto 2025, 07:41
Balboa ve mejorado estos días el entorno de la pista polideportiva y la entrada a la pedanía con obras sufragadas por el Ayuntamiento de Badajoz. El Consistorio ha invertido 132.000 euros en un paquete de actuaciones que abarca las pedanías de Valdebótoa y Gévora, donde retirarán tocones y mejorarán las aceras. Esta cantidad se suma a los 112.000 euros invertidos en Novelda, Villafranco del Guadiana y Valdebótoa.
