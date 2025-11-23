La mejor profesora de Física de Inglaterra es de Badajoz y estudió en la Universidad de Extremadura. Aurora Gutiérrez Sosa acaba de recibir el reconocimiento ... de 2025 de los 'Teachers of Physics Award', lo que supone para ella «un reconocimiento aunque hay muchos profesores que dan tanto y hacen las cosas tan bien».

Aurora comenzó trabajando como investigadora con Juan de Dios Soler, por lo que decidió hacer la especialidad en Madrid y pasó por el CSIC. Este instituto la envió a una conferencia a Inglaterra, donde la invitaron a quedarse en un experimento en el synchrotron (un acelerador de electrones). La invitaron a quedarse y ya lleva 32 años allí. Hizo el doctorado entre Manchester y Liverpool. Posteriormente trabajó en una empresa de importación de material electrónico, pero también iba de voluntaria a una escuela a dar clases de matemáticas, física e incluso español. Se dio cuenta de que le encantaba y desde 2005 es docente de su especialidad. «Cada hora que inviertes supone una mejora para tus alumnos».

–Comenzó como investigadora, pero ahora es profesora

SER PROFESORA«Cada hora que inviertes supone una mejora para tus alumnos y quieres lo mejor para ellos»DIFERENCIAS EDUCATIVAS«En España aún se cree que separar a los estudiantes por habilidades es marcarlos»

–Cuando iba de voluntaria se me dio muy bien y me gustó mucho la experiencia, así es que cuando a Rob (su pareja) le dieron una plaza fija de investigador en la universidad de Manchester, yo hice un curso de adaptación a profesora y llevo dando clases de física desde el 2005. Ha sido una experiencia muy interesante, porque son mundos muy diferentes, la investigación y el profesorado, pero ahora me encanta lo que hago.

–¿Qué supone para usted el reconocimiento que le han dado?

–Está bien que te reconozcan el esfuerzo, aunque tampoco cambia nada. La verdad es que el profesorado es uno de los cuerpos de trabajo donde los profesionales damos más por menos. Cada hora que inviertes supone una mejora para tus alumnos, y, al ser personas a las que conoces, quieres lo mejor para ellos. Es un trabajo sin fin. En la investigación, trabajas para ti, o para compañías por las que no tienes tanta lealtad y en proyectos a los que no les ves el final. Eres parte de un engranaje. Soy consciente que el premio que me han dado no significa que sea la mejor en mi trabajo para nada. Hay tanta gente dando mucho y haciendo las cosas tan bien. Pero eso no quita que yo también haga las cosas bien, así es que aprecio el reconocimiento, aunque me da un poco de vergüenza las ceremonias y el que te reconozcan. Prefiero hacer las cosas a mi manera.

–¿Cómo es el instituto en el que da clases?

–El instituto en el que trabajo es muy interesante. Se llama Escuela de Matemáticas y cogemos a chicos y chicas de Bachillerato (aquí se llaman A levels, los 2 últimos años antes de la universidad) que sacan muy buenas notas en mates en sus colegios. La enseñanza es gratuita para ellos. La mayoría vienen de áreas pobres de Inglaterra (nosotros estamos en el área de Liverpool).

Interés por la física

–¿Cómo logra que sus alumnos se interesen en la Física?

–Interesarse en la Física es fácil. Una asignatura experimental es siempre interesante para alumnos con mente científica, y, al ser una escuela pequeña, la colaboración entre departamentos es alta. Durante el curso hacemos muchos experimentos como parte de los planes de estudio, pero

también hacemos proyectos interdepartamentales. Por ejemplo, los estudiantes del primer curso hacen un proyecto de física durante el año en el que ellos tienen que pensar el experimento que hacen. Ha de ser un trabajo más allá de lo que se aprende en Bachillerato y deben establecerse enlaces con matemáticas y programación. Los ganadores del año pasado estudiaron el efecto Leidenfrost. Cuando pones gotas de agua en una sartén muy caliente, bailan en vez de evaporarse. Trabajaron con cámaras de infrarrojos que nos dejaron en el departamento de física de la universidad de Manchester.

–En el premio destacan que usted ha adaptado la formación para incluir alumnos con necesidades especiales

–Muchos estudiantes de altas capacidades son también neurodivergentes. En esta escuela, todos los profesores están preparados para entender a este tipo de alumnos, y los estudiantes mismos crean un ambiente de tolerancia, donde ser diferente puede ser una ventaja. Esto crea en la escuela un ambiente que esperamos ellos puedan trasladar a la universidad e incluso a la sociedad. Tenemos un psicólogo en el colegio con quien pueden hablar y una asignatura que les enseña a socializar. Este año, además, tenemos a Lyra, una perra entrenada para detectar cuándo su dueña sufre ansiedad (por lo visto huele las hormonas) y que podamos ayudar a calmarla antes de que su estado empeore. Eso le da confianza para estar en clase y tener una vida mucho más estable.

–España no tiene buenos resultados en matemáticas y ciencia ¿En qué cree que fallamos?

–En España aún se considera que separar a los alumnos por habilidad es marcarlos. Esto hace que clases de muchos alumnos sean difíciles de controlar. Estudiantes de altas capacidades se aburren y dan problemas y otros que necesitan más atención del profesor no pueden tenerla. Otra cosa que creo que es diferente aquí es que no hay oposiciones. Las oposiciones hacen que muchos profesores sean máquinas de conseguir puntos para acceder a las plazas que desean, y para cuando las consiguen, muchos están quemados y hartos de un sistema que no mira por los niños lo suficiente. Aquí, la figura de director del colegio es el cargo más importante para el que los directores tienen un entrenamiento especial, y ellos son los que, según su filosofía, emplean a los profesores que creen que funcionarán mejor con el tipo de alumnos del colegio.

Diferencia con España

–¿Qué ventajas y desventajas tiene el sistema educativo inglés frente al nuestro?

–La ventaja es la filosofía de enseñanza. Los estudiantes no compiten entre ellos, sino que mejoran su marca. Es una forma diferente de puntuarlos y no es competitiva. Además, en vez de dos meses de vacaciones de verano, aquí las vacaciones son más cortas, pero tenemos una semana blanca en mitad de cada trimestre. Es mucho mejor para los niños. Pero no es un sistema perfecto y hay escuelas que son un desastre. Aquí existe algo que se llama la 'accountabilidad' (que te hacen responsable por los resultados de tus estudiantes) y la carga administrativa es mucho mayor que en España. Te vienen a observar tus clases muy a menudo, y si tus resultados no son buenos, te pueden echar. Eso crea mucho estrés.

–¿Qué metas tiene para los próximos años?

–De momento, me gusta mucho lo que hago. Cuando empecé en este colegio, el colegio no existía y lo hemos creado desde cero. Los planes de estudio han evolucionado, la forma en que educamos a los niños ha evolucionado, y el trabajo que hacemos en equipo continúa mejorando. Es muy interesante, aunque se hace cada vez más difícil conforme la escuela crece.

–¿Echa de menos Badajoz?

–Claro que echo de menos Badajoz. Mi familia y mis sobris, que es una pena no verlos más a menudo. También mis amigos de allí. Pero intento venir todo lo que puedo y mantener contacto. Los amigos son muy importantes para mí. Y lo que no consigo en persona, pues en Whatsapp.